NTN24
Sábado, 30 de mayo de 2026
Sábado, 30 de mayo de 2026
Dictadura en Cuba

“Es totalmente insólito lo que hemos presenciado”: experto sobre la inusual reunión entre militares de Estados Unidos y el régimen de Cuba

mayo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Desde hace varias semanas, la administración Trump ha mantenido una enorme presión sobre el régimen cubano, lo que podría desencadenar el fin de una de las dictaduras más largas de los últimos años.

En medio de la presión que ejerce la administración Trump en contra de la dictadura cubana, un movimiento inusual acaba de sacudir el tablero geopolítico del Caribe: Francis L. Donovan, actual jefe del Comando Sur de Estados Unidos, sostuvo una reunión con altos militares del régimen castrista en los límites de la base Naval de Guantánamo.

Para analizar los detalles de este encuentro sin precedentes, el programa La Tarde de NTN24 habló con Juan Antonio Blanco, experto en relaciones de Estados Unidos con Cuba, quien expresó varios puntos a tener en cuenta.

“Es totalmente insólito lo que hemos presenciado”, comentó el experto resaltando que nunca se había realizado una reunión a tan alto nivel entre las dos partes.

Según Blanco, la reunión podría interpretarse como un intento de EE. UU. de comunicar a las fuerzas armadas cubanas su deseo de evitar confrontaciones directas, sugiriendo que el mensaje iba dirigido no sólo al gobierno cubano, sino directamente a sus fuerzas armadas.

o

“Este hombre viene a decirle a la parte enemiga: ‘yo no tengo ningún interés de humillarlos a ustedes, no tengo ningún interés en acabar con vidas cubanas de las Fuerzas Armadas de ustedes’”, explicó.

Estos episodios van de la mano con la presencia reciente del director de la CIA en La Habana, lo que ha generado especulaciones sobre posibles cambios en el horizonte de las relaciones Cuba-Estados Unidos.

La declaración de Blanco sugiere que Washington podría estar instando a un cambio de sistema en Cuba, pidiendo un gobierno de transición que goce de confianza y apoyo internacional.

“Se les está diciendo en todas las formas posibles: ‘nosotros queremos que ustedes cambien, que el sistema cambie’. Para eso va a hacer falta que la familia Castro y el gobierno en general puedan hacerse a un lado para se cree un gobierno de transición”, reflexionó.

A esto se suma que recientes imágenes satelitales han aumentado la preocupación sobre el espionaje cubano, revelando que la base en Bejucal ha ampliado sus capacidades para monitorear actividades militares y comunicaciones en el sur de Florida. Este potencial de inteligencia está, presuntamente, vinculado a redes de China y Rusia, lo que añade otra capa al complejo escenario de seguridad nacional para EE. UU.

o

El analista Juan Antonio Blanco concluye que la crisis actual es "demoledora" para el régimen cubano, destacando una caída drástica en el turismo y afirmando que las perspectivas económicas y políticas para la isla son cada vez más inciertas.

Temas relacionados:

Dictadura en Cuba

Despliegue militar de Estados Unidos

Presión sobre régimen de Cuba

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los ojos de Washington están sobre las elecciones presidenciales de Colombia: "En segunda vuelta Trump doblará la apuesta"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, reafirma la necesidad de elecciones tras la publicación del Manifiesto de Panamá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Raúl Risco Pérez, exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba - Foto: NTN24
Cuba

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

ICE - Foto: EFE
Inmigrantes

La Casa Blanca genera polémica al lanzar aplicación móvil que geolocaliza arrestos de inmigrantes indocumentados y revela sus nacionalidades

Marco Rubio, secretario de Estado en rueda de prensa. (AFP)
Marco Rubio

"Esto es un favor para el mundo, entiendan eso": Marco Rubio habla sobre operaciones en el estrecho de Ormuz y confirma hundimiento de embarcaciones iraníes

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Raúl Risco Pérez, exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba - Foto: NTN24
Cuba

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

ICE - Foto: EFE
Inmigrantes

La Casa Blanca genera polémica al lanzar aplicación móvil que geolocaliza arrestos de inmigrantes indocumentados y revela sus nacionalidades

Marco Rubio, secretario de Estado en rueda de prensa. (AFP)
Marco Rubio

"Esto es un favor para el mundo, entiendan eso": Marco Rubio habla sobre operaciones en el estrecho de Ormuz y confirma hundimiento de embarcaciones iraníes

Fútbol femenino - Foto: EFE
Corea del Norte

Equipo de fútbol de Corea del Norte viajará a Corea del Sur para disputar torneo internacional por primera vez en muchos años

Jennifer Aniston y Adam Sandler, actores de EE. UU. - Foto: EFE
Día de las Madres

Gesto conmovedor: este es el motivo por el que Adam Sandler le envía flores a Jennifer Aniston cada Día de la Madre

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia al régimen iraní: "Serán borrados de la faz de la tierra"

Afiche de Mojtaba Khamenei, actual líder de los ayatolás - Foto: AFP
Régimen de Irán

Régimen de Irán dice que las fuerzas armadas se encuentran preparadas para responder ante “cualquier agresión”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre