“Es totalmente insólito lo que hemos presenciado”: experto sobre la inusual reunión entre militares de Estados Unidos y el régimen de Cuba

En medio de la presión que ejerce la administración Trump en contra de la dictadura cubana, un movimiento inusual acaba de sacudir el tablero geopolítico del Caribe: Francis L. Donovan, actual jefe del Comando Sur de Estados Unidos, sostuvo una reunión con altos militares del régimen castrista en los límites de la base Naval de Guantánamo.

Para analizar los detalles de este encuentro sin precedentes, el programa La Tarde de NTN24 habló con Juan Antonio Blanco, experto en relaciones de Estados Unidos con Cuba, quien expresó varios puntos a tener en cuenta.

“Es totalmente insólito lo que hemos presenciado”, comentó el experto resaltando que nunca se había realizado una reunión a tan alto nivel entre las dos partes.

Según Blanco, la reunión podría interpretarse como un intento de EE. UU. de comunicar a las fuerzas armadas cubanas su deseo de evitar confrontaciones directas, sugiriendo que el mensaje iba dirigido no sólo al gobierno cubano, sino directamente a sus fuerzas armadas.

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“Este hombre viene a decirle a la parte enemiga: ‘yo no tengo ningún interés de humillarlos a ustedes, no tengo ningún interés en acabar con vidas cubanas de las Fuerzas Armadas de ustedes’”, explicó.

Estos episodios van de la mano con la presencia reciente del director de la CIA en La Habana, lo que ha generado especulaciones sobre posibles cambios en el horizonte de las relaciones Cuba-Estados Unidos.

La declaración de Blanco sugiere que Washington podría estar instando a un cambio de sistema en Cuba, pidiendo un gobierno de transición que goce de confianza y apoyo internacional.

“Se les está diciendo en todas las formas posibles: ‘nosotros queremos que ustedes cambien, que el sistema cambie’. Para eso va a hacer falta que la familia Castro y el gobierno en general puedan hacerse a un lado para se cree un gobierno de transición”, reflexionó.

A esto se suma que recientes imágenes satelitales han aumentado la preocupación sobre el espionaje cubano, revelando que la base en Bejucal ha ampliado sus capacidades para monitorear actividades militares y comunicaciones en el sur de Florida. Este potencial de inteligencia está, presuntamente, vinculado a redes de China y Rusia, lo que añade otra capa al complejo escenario de seguridad nacional para EE. UU.

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El analista Juan Antonio Blanco concluye que la crisis actual es "demoledora" para el régimen cubano, destacando una caída drástica en el turismo y afirmando que las perspectivas económicas y políticas para la isla son cada vez más inciertas.