Viernes, 06 de febrero de 2026
Ejército de Colombia

Estados Unidos dona al Ejército de Colombia 11 vehículos militares tras reunión entre Petro y Trump los cuales serán utilizados en zonas de conflicto

febrero 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Vehículos de guerra donados por EE. UU. a Colombia - Foto: Ejército de Colombia
Estos vehículos pueden cumplir labores de patrullaje armado, escolta, control territorial y fuerzas tácticas de las operaciones militares.

Días después de la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos donó al ejército colombiano 11 vehículos militares.

Se trata de vehículos blindados ASV M1117 Guardián con capacidad para ser utilizados en terrenos militares con lanzagranadas y ametralladoras.

Según indicó el Ejército colombiano, estos vehículos pueden cumplir labores de patrullaje armado, escolta, control territorial y fuerzas tácticas de las operaciones militares.

“El Ejército Nacional incorporó 11 vehículos blindados ASV M1117 Guardián, que se suman a las 145 unidades ya desplegadas en distintas regiones del país como parte del proceso de modernización de la Fuerza”, detalló el Ejército colombiano.

Estos medios fortalecen el desarrollo de las operaciones militares en zonas de alta complejidad, incrementando la seguridad, movilidad y poder de fuego de los soldados en el terreno”, agregó.

La entrega se realizó durante una ceremonia en el Fuerte militar de Tolemaida, con la presencia de John Magnamara, saliente embajador de Estados Unidos en Colombia, y el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Gómez Martínez.

Estos vehículos serán trasladados a zonas de conflicto, entre ellas Catatumbo, Arauca, Cauca, el sur del Valle del Cauca, Nariño, el Bajo Cauca de Antioquia, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.

Con esta donación, ya son 145 los vehículos blindados Guardian donados por Estados Unidos en la colaboración bilateral entre ambos países.

El Ejército Colombiano también informó que se encuentra gestionando la adquisición de helicópteros Black Hawk para ser destinados a la Policía Nacional.

Esta donación se da después del primer encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en Washington el pasado martes, luego de varios desencuentros entre ambos mandatarios.

