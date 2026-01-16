NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Gobierno de Estados Unidos

Marco Rubio, Tony Blair y el yerno de Trump: se revelan los nombres de los miembros del "consejo de paz" para la Franja de Gaza que escogió el presidente estadounidense

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Marco Rubio (AFP)
El propio Trump presidirá el ente y se espera que en las próximas semanas anuncien más nombramientos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este viernes a los miembros fundadores del "consejo de paz" para la Franja de Gaza.

Entre los nombres destacan los del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del "consejo ejecutivo fundador" de siete miembros, según un comunicado.

Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una "opción aceptable para todos".

Trump ya había anunciado el jueves la creación de este consejo, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", dijo el mandatario en redes sociales.

La creación del consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra. El ex vice ministro palestino Ali Shaath encabezará el comité.

Asimismo, el mandatario republicano también designó al mayor general estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en Gaza.

El plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos entró en vigor por primera vez el 10 de octubre, lo que facilitó el retorno de todos los rehenes en manos de Hamás y el fin de los combates entre militantes de ese grupo e Israel.

Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás se ha negado a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.

