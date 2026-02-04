NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Colombia

Un gobernador en Colombia se bajó de su camioneta para auxiliar a un motociclista que iba a ser arrastrado por las aguas tras el desbordamiento de un río

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Gobernador de Córdoba rescata junto a sus escoltas a un hombre que iba a ser arrastrado por la corriente / FOTO: Captura de pantalla
Gobernador de Córdoba rescata junto a sus escoltas a un hombre que iba a ser arrastrado por la corriente / FOTO: Captura de pantalla
El mandatario trabajó en conjunto con sus escoltas para hacer una ‘cadena humana’ y poder ayudar al motociclista que estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente.

Varias zonas de Colombia están en alerta máxima por las lluvias. El departamento de Córdoba es uno de los más afectados tras el desbordamiento del río San Jorge y del Canaletes, que ha inundado más de ocho kilómetros de zona rural y tiene en riesgo a los habitantes.

Recientemente se conoció un video de unas personas al lado de una camioneta que hacen una ‘cadena humana’ para auxiliar a un motociclista que estaba siendo arrastrado por el agua. Uno de los ayudantes era el gobernador del departamento, Erasmo Zuleta Bechara.

Como se observa en las imágenes, el mandatario, en compañía de sus escoltas, ven al motociclista que está atascado con una cerca, tratando de salvar su vehículo ante la potencia de la corriente que se lo estaba llevando y se bajan ayudarlo y a gritarle que suelte la moto.

o

El hombre decide obedecer después de pensarlo y es auxiliado por el gobernador y sus escoltas, que lograron rescatarlo y subirlo a la camioneta sano y salvo.

Posteriormente se conoció otro video del gobernador Erasmo Zuleta hablando con la persona rescatada, a quien le prometió comprarle una moto, y después contando lo que sucedió: “cuando miro adelante, le gritó a mi escolta que parara porque veía la moto, pero yo vi el casco blanco. Yo le digo vamos pa’ lante, me bajo, cogí la navaja, corté el cinturón de seguridad y me tiré. Era un chorro de agua duro”.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar ante este hecho heroico del gobernador y su equipo de trabajo: “Dios los puso en su camino”, “no cualquier gobernador arriesgaría su vida por salvar a otras personas”, “este gobernador se le mide a todo”, “el mejor gobernador que ha tenido esta tierra”, entre otros halagos.

Ante la magnitud de la crisis, autoridades de la región están exigiendo la intervención urgente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con envío de ayudas humanitarias para los damnificados.

Temas relacionados:

Colombia

Gobernador

Lluvias

Damnificados

Ayuda humanitaria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Trump le leyó la cartilla a Petro, que le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran": congresista María Elvira Salazar sobre reunión entre Trump y Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Suiza ordena bloquear posibles activos de Maduro en el país para evitar "fuga de capitales"

Ataques a múltiples objetivos de ISIS en Siria | Foto: captura video del Comando Central de Estados Unidos
ISIS

Estados Unidos y fuerzas aliadas realizaron un ataque a gran escala a múltiples objetivos de ISIS en Siria: "firmes en la persecución de los terroristas "

Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Régimen cubano

ONG asegura que el régimen cubano reforzó la vigilancia digital “vulnerando directamente el derecho a la privacidad” del pueblo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Suiza ordena bloquear posibles activos de Maduro en el país para evitar "fuga de capitales"

Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Colombia

Fanáticos de Yeison Jiménez protagonizaron disturbios a las afueras del Movistar Arena donde se le rendía homenaje al cantante

Elizabeth Acuña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Venta Directa (ACOVEDI) - Foto: NTN24
Comercio

Directora de la Asociación Colombiana de Venta Directa aclara en qué consisten los negocios multinivel y alerta sobre la importación indiscriminada desde China

Ataques a múltiples objetivos de ISIS en Siria | Foto: captura video del Comando Central de Estados Unidos
ISIS

Estados Unidos y fuerzas aliadas realizaron un ataque a gran escala a múltiples objetivos de ISIS en Siria: "firmes en la persecución de los terroristas "

El jugador del Barcelona Patrick Kluivert y el defensa del Rayo Vallecano Viktor Onopko | Foto: EFE
Barcelona

Exfutbolista con importante paso por La Liga reveló que no llegó al Barcelona por su aspecto físico: "dijeron que soy feo y por eso no me ficharon"

Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Régimen cubano

ONG asegura que el régimen cubano reforzó la vigilancia digital “vulnerando directamente el derecho a la privacidad” del pueblo

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre