Un gobernador en Colombia se bajó de su camioneta para auxiliar a un motociclista que iba a ser arrastrado por las aguas tras el desbordamiento de un río

Varias zonas de Colombia están en alerta máxima por las lluvias. El departamento de Córdoba es uno de los más afectados tras el desbordamiento del río San Jorge y del Canaletes, que ha inundado más de ocho kilómetros de zona rural y tiene en riesgo a los habitantes.

Recientemente se conoció un video de unas personas al lado de una camioneta que hacen una ‘cadena humana’ para auxiliar a un motociclista que estaba siendo arrastrado por el agua. Uno de los ayudantes era el gobernador del departamento, Erasmo Zuleta Bechara.

Como se observa en las imágenes, el mandatario, en compañía de sus escoltas, ven al motociclista que está atascado con una cerca, tratando de salvar su vehículo ante la potencia de la corriente que se lo estaba llevando y se bajan ayudarlo y a gritarle que suelte la moto.

El hombre decide obedecer después de pensarlo y es auxiliado por el gobernador y sus escoltas, que lograron rescatarlo y subirlo a la camioneta sano y salvo.

Posteriormente se conoció otro video del gobernador Erasmo Zuleta hablando con la persona rescatada, a quien le prometió comprarle una moto, y después contando lo que sucedió: “cuando miro adelante, le gritó a mi escolta que parara porque veía la moto, pero yo vi el casco blanco. Yo le digo vamos pa’ lante, me bajo, cogí la navaja, corté el cinturón de seguridad y me tiré. Era un chorro de agua duro”.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar ante este hecho heroico del gobernador y su equipo de trabajo: “Dios los puso en su camino”, “no cualquier gobernador arriesgaría su vida por salvar a otras personas”, “este gobernador se le mide a todo”, “el mejor gobernador que ha tenido esta tierra”, entre otros halagos.

Ante la magnitud de la crisis, autoridades de la región están exigiendo la intervención urgente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con envío de ayudas humanitarias para los damnificados.