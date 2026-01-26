NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Selección Colombia

Entrenador de Portugal asegura que Colombia es una selección 'top' y revela cómo conoció el fútbol colombiano: "Me enseñó Hugo Rodallega, un jugador que fue estelar"

enero 26, 2026
Por: Diana Pérez
James Rodríguez y Luis Díaz | Foto: EFE
James Rodríguez y Luis Díaz | Foto: EFE
El técnico a cargo de la selección de Portugal también destacó el trabajo de otros futbolistas como Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz y Jhon Lucumí.

Pese a que todavía faltan meses para que se lleve a cabo el Mundial de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, algunas selecciones ya analizan a sus rivales y los posibles escenarios para prepararse como se debe.

De los partidos más hablados en esta edición de la cita mundialista está el que tendrá la selección de Colombia contra Portugal en la fase de grupos, equipo del que su técnico ya ha dejado claro que no subestima.

El entrenador de 'Los lusos', Roberto Martínez, no dudó en rendirse en elogios para la subcampeona de América y algunos de sus referentes como Luis Díaz y Jamés Rodríguez.

En entrevista con el medio Caracol Radio, el técnico de Portugal comentó que la 'Tricolor' es una selección de "admirar", por lo que cree que el encuentro será muy bueno para medir el rendimiento de ambos equipos.

o

Martínez señaló en la entrevista que: "ya conocíamos antes del sorteo que Colombia, en otro Mundial donde no hubiera 3 anfitriones, claramente era una selección para estar en el pote uno".

El entrenador también señaló: "Para mí es una selección top. Yo creo que el trabajo que está haciendo el profe Néstor Lorenzo es de una consistencia, de una clareza y de un entendimiento de lo que tiene aquel vestuario, lo que lo precisa, que le hace un equipo súper, súper competitivo, con una gran facultad que es ser muy camaleónico en relación de lo que tiene que trabajar".

Además, detalló que conoce el fútbol colombiano por el delantero de Santa Fe, Hugo Rodallega, quien cree que fue "estelar" durante su paso por la Premier League.

"Para mí, la selección colombiana y el fútbol colombiano a nivel muy personal representa, pues, todo aquello que me enseñó Hugo Rodallega, un jugador que fue estelar cuando pasó por la Premier League, y un jugador que para mí demuestra el ADN de la selección colombiana", añadió.

El dirigente de 'Los lusos' puntualizó que la 'Tricolor' es "una selección de admirar y que puede ser un partido muy bueno para las dos selecciones en Miami".

Sus elogios no se quedaron en la selección, ya que también se refirió a los dos referentes del conjunto nacional: el artillero Luis Díaz y el mediocampista James Rodríguez.

Sobre el guajiro, de 28 años, afirmó que considera que es "uno de los mejores jugadores en este momento en el continente europeo".

"La verdad que la diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich de la temporada pasada y esta temporada, hay mucho a decir de lo que aporta Luis Díaz", acotó.

El técnico explicó que el extremo de la selección Colombia es un jugador muy "efectivo", con una gran versatilidad y una capacidad para finalizar jugadas.

o

Además de que es conocido en Portugal, debido a su paso por el club Oporto en el que jugó antes de llegar a la Premier League y posteriormente a la Bundesliga.

Y del capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, comentó en la entrevista que es un jugador con un papel muy importante, al cual hay que estar muy atento por su calidad "en el último pase".

"Su pausa en el juego, sus desplazamientos a bola parada siempre son muy importantes y yo creo que es un aspecto donde el profe Néstor Lorenzo ha ido gestionando muy bien", agregó.

El técnico a cargo de la selección de Portugal también destacó el trabajo de otros futbolistas como Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz y Jhon Lucumí.

"Sería un error solo centrarse en un jugador porque esta selección, si ha mostrado alguna cosa, es esta capacidad de ser muy competitiva y ser un grupo muy fuerte", sentenció.

Temas relacionados:

Selección Colombia

James Rodríguez

Luis Díaz

Selección de Portugal

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Enzo Maresca junto a los jugadores del Chelsea Pedro Neto y Reece James | Foto: EFE
Chelsea

El Chelsea devela el motivo por el que despidió al técnico Enzo Maresca quien ganó en julio pasado el Mundial de Clubes

El jugador del Barcelona Patrick Kluivert y el defensa del Rayo Vallecano Viktor Onopko | Foto: EFE
Barcelona

Exfutbolista con importante paso por La Liga reveló que no llegó al Barcelona por su aspecto físico: "dijeron que soy feo y por eso no me ficharon"

Selección Colombia - Foto EFE
Mundial 2026

FIFA anunció hito en la historia del deporte tras récord en solicitudes de entradas para el Mundial 2026: un enfrentamiento de Colombia fue el más cotizado

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez - Foto AFP
Diosdado Cabello

Congresista de EE. UU. advierte que Delcy Rodíguez "debe entregar a Diosdado" y cobrar millonaria recompensa para evitar un golpe de Estado

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas.
Excarcelaciones en Venezuela

La enfermera Yanny González, Luis Fernando Junior Sánchez y Diógenes Omar Ángulo recuperan su libertad en Venezuela

Referencia de una Central Nuclear | Foto Canva
Central Nuclear

Gobierno reactivó la central nuclear más grande del mundo y la apagaron al día siguiente por una alarma inesperada

Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Régimen cubano

ONG asegura que el régimen cubano reforzó la vigilancia digital “vulnerando directamente el derecho a la privacidad” del pueblo

Guerra en Ucrania (AFP)
Guerra en Ucrania

"Por supuesto": Rusia se pronuncia sobre comentario de Trump sobre posible acuerdo para terminar la guerra en Ucrania

Avianca | Foto AFP
Aerolíneas

Avianca reactiva vuelos sobre territorios del Caribe luego de que EE. UU. autorizara uso del espacio aéreo tras la captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre