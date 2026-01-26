Entrenador de Portugal asegura que Colombia es una selección 'top' y revela cómo conoció el fútbol colombiano: "Me enseñó Hugo Rodallega, un jugador que fue estelar"

Pese a que todavía faltan meses para que se lleve a cabo el Mundial de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, algunas selecciones ya analizan a sus rivales y los posibles escenarios para prepararse como se debe.

De los partidos más hablados en esta edición de la cita mundialista está el que tendrá la selección de Colombia contra Portugal en la fase de grupos, equipo del que su técnico ya ha dejado claro que no subestima.

El entrenador de 'Los lusos', Roberto Martínez, no dudó en rendirse en elogios para la subcampeona de América y algunos de sus referentes como Luis Díaz y Jamés Rodríguez.

En entrevista con el medio Caracol Radio, el técnico de Portugal comentó que la 'Tricolor' es una selección de "admirar", por lo que cree que el encuentro será muy bueno para medir el rendimiento de ambos equipos.

VEA TAMBIÉN La divertida reacción de Novak Djkovic al enterarse que Aryna Sabalenka rompió uno de sus récords durante el Abierto de Australia o

Martínez señaló en la entrevista que: "ya conocíamos antes del sorteo que Colombia, en otro Mundial donde no hubiera 3 anfitriones, claramente era una selección para estar en el pote uno".

El entrenador también señaló: "Para mí es una selección top. Yo creo que el trabajo que está haciendo el profe Néstor Lorenzo es de una consistencia, de una clareza y de un entendimiento de lo que tiene aquel vestuario, lo que lo precisa, que le hace un equipo súper, súper competitivo, con una gran facultad que es ser muy camaleónico en relación de lo que tiene que trabajar".

Además, detalló que conoce el fútbol colombiano por el delantero de Santa Fe, Hugo Rodallega, quien cree que fue "estelar" durante su paso por la Premier League.

"Para mí, la selección colombiana y el fútbol colombiano a nivel muy personal representa, pues, todo aquello que me enseñó Hugo Rodallega, un jugador que fue estelar cuando pasó por la Premier League, y un jugador que para mí demuestra el ADN de la selección colombiana", añadió.

El dirigente de 'Los lusos' puntualizó que la 'Tricolor' es "una selección de admirar y que puede ser un partido muy bueno para las dos selecciones en Miami".

Sus elogios no se quedaron en la selección, ya que también se refirió a los dos referentes del conjunto nacional: el artillero Luis Díaz y el mediocampista James Rodríguez.

Sobre el guajiro, de 28 años, afirmó que considera que es "uno de los mejores jugadores en este momento en el continente europeo".

"La verdad que la diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich de la temporada pasada y esta temporada, hay mucho a decir de lo que aporta Luis Díaz", acotó.

El técnico explicó que el extremo de la selección Colombia es un jugador muy "efectivo", con una gran versatilidad y una capacidad para finalizar jugadas.

Además de que es conocido en Portugal, debido a su paso por el club Oporto en el que jugó antes de llegar a la Premier League y posteriormente a la Bundesliga.

Y del capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, comentó en la entrevista que es un jugador con un papel muy importante, al cual hay que estar muy atento por su calidad "en el último pase".

"Su pausa en el juego, sus desplazamientos a bola parada siempre son muy importantes y yo creo que es un aspecto donde el profe Néstor Lorenzo ha ido gestionando muy bien", agregó.

El técnico a cargo de la selección de Portugal también destacó el trabajo de otros futbolistas como Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz y Jhon Lucumí.

"Sería un error solo centrarse en un jugador porque esta selección, si ha mostrado alguna cosa, es esta capacidad de ser muy competitiva y ser un grupo muy fuerte", sentenció.