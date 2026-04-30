¿Dónde están los medicamentos de Estados Unidos para los pacientes en Venezuela? Hubo fotos y aplausos, pero las cajas no aparecen

El sistema de salud venezolano atraviesa una de sus peores crisis, documentada principalmente por organizaciones independientes ante la falta de datos oficiales transparentes, en un contexto donde las cifras terminan revelando más que los discursos del régimen.

De acuerdo con registros de gremios médicos, el 80% de la red asistencial —compuesta por 307 hospitales— permanece en condiciones de ruina y abandono, mientras los centros que continúan operativos lo hacen con menos del 10% de los insumos necesarios.

En medio de este escenario, el envío de 71 toneladas de medicamentos e insumos por parte de Estados Unidos fue presentado por el régimen venezolano como una respuesta a la emergencia, acompañado de actos públicos, imágenes oficiales y anuncios de atención a pacientes críticos.

No obstante, profesionales de la salud en el país han denunciado que estos insumos no han llegado a hospitales clave, incluyendo centros en estados como Barinas, donde las condiciones siguen siendo precarias.

La Encuesta Nacional de Hospitales expone además un 74% de desabastecimiento en quirófanos y un 60% de inoperatividad por fallas en servicios básicos como agua y electricidad, lo que limita de forma crítica la atención de emergencias.

A la precariedad estructural se suma la escasez de personal, con un 75% de hospitales sin médicos y un 74% sin personal de enfermería, mientras cerca de tres cuartas partes de los servicios de diagnóstico, como tomografías y resonancias, permanecen fuera de funcionamiento.

Las cifras económicas reflejan también la carga sobre los ciudadanos, en 2024 un paciente necesitó el equivalente a 22,5 salarios mínimos para cubrir materiales básicos de una cirugía, desde suturas hasta soluciones salinas, costos que deberían estar cubiertos por el sistema público.

Los estándares internacionales quedan lejos de cumplirse, mientras la recomendación establece entre 10 y 15 quirófanos por hospital, en Venezuela el promedio apenas alcanza cuatro, lo que evidencia la limitación operativa.

Informes recientes advierten que el gasto público en salud se mantiene en 1,7% del PIB, muy por debajo de lo recomendado, con hospitales donde el 70% presenta fallas eléctricas y falta de agua potable.

El impacto es visible en la población, con aumento de la mortalidad infantil, millones de niños expuestos a enfermedades prevenibles y más de 42.000 médicos que han emigrado en los últimos años.

Virginia Sarmiento, presidente del Colegio de Médicos de Barinas, Venezuela, afirma que, en esa entidad hospitalaria, no ha sido recibida ninguna ayuda en medicamentos o insumos, enviada por estados unidos en febrero a su país.

"Para nosotros fue una alegría cuando vimos esa llegada de esa cantidad de medicamentos y pensamos que eso, de alguna manera, iba a disminuir el calvario que evidentemente tiene la búsqueda de medicamentos (…) pero lamentablemente eso no ha ocurrido", denunció Sarmiento en La Noche de NTN24.

Para Pedro Fernández, médico, exprisionero político venezolano y coordinador de la ONG 'Médicos Unidos de Venezuela', "es una situación bastante difícil" que no resulta práctica de ninguna manera para los pacientes venezolanos, quienes terminan cada vez más vulnerables.