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Domingo, 05 de abril de 2026
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Satélites

Explota un satélite de Elon Musk en el espacio y sus restos descenderán por la atmósfera de la Tierra

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Espacio | Foto SpaceX
Espacio | Foto SpaceX
Actualmente, la empresa espacial Starlink mantiene 10.000 satélites en circulación en el espacio.

Después de perder contacto con un satélite esta semana, la compañía del multimillonario Elon Musk, SpaceX, confirmó la desintegración parcial del satélite Starlink 34343.

 

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Una “anomalía en órbita” a 560 kilómetros de la Tierra generó la pérdida de señal y la dispersión de decenas de fragmentos del satélite que, según la organización, descenderán a la atmósfera terrestre y se desintegrarán por completo en las siguientes semanas.

Frente al incidente, aseguran que “continuaremos monitoreando el satélite junto con cualquier resto rastreable y coordinaremos con la NASA y la United States Space Force”.

Asimismo, aclararon que, según sus análisis, la desintegración del satélite no representa ningún riesgo nuevo para la Estación Espacial Internacional, la tripulación o para la misión de Artemis II de la NASA.

Finalmente, la empresa espacial aseguró que “los equipos de SpaceX y Starlink están trabajando activamente para determinar la causa raíz e implementarán rápidamente las medidas correctivas necesarias”.

Cabe recordar que la organización pasó por un episodio similar con otro satélite que perdió el control tras una “anomalía interna” que terminó expulsando fragmentos y con un descenso descontrolado hacia la Tierra.

Sin embargo, frente a estos episodios, Starlink ha señalado en múltiples ocasiones que sus satélites están diseñados para ser resistentes y para desintegrarse por completo al entrar en la atmósfera.

 

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Los incidentes suceden cuando la órbita terrestre se está llenando rápidamente de basura espacial. Actualmente, más de 24.000 objetos circulan en el espacio y aproximadamente 10.000 son satélites de la constelación de Starlink.

Además, el número tiene como proyección seguir creciendo, puesto que, a principios de 2026, la organización solicitó formalmente a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorización para lanzar hasta un millón de satélites adicionales con el objetivo de que puedan procesar información y cargas de trabajo de IA directamente desde el espacio.

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