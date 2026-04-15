Alec Baldwin revela las secuelas físicas que le dejó el accidente durante el rodaje de ‘Rust’: "Quiero retirarme"

El actor Alec Baldwin reveló que contempla abandonar la actuación tras el trágico accidente ocurrido en 2021 durante la grabación de la película ‘Rust’.

En medio de una declaración en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Baldwin reveló el drástico cambio que ha tenido en su vida tras dicho incidente.

“Ya no quiero salir de mi casa. No quiero trabajar más. No quiero. De verdad que no. Quiero retirarme y quedarme en casa con mis hijos”, dijo.

El caso tuvo repercusiones tanto en su carrera como en su salud. Baldwin explicó que, debido al acuerdo con Matthew Hutchins tuvo que volver a Montana para concluir la filmación de Rust.

“Me afectó en todo sentido: en lo económico, en mi carrera, en mi esposa, en mis hijos, en mi salud. Estuve muy mal”, afirmó en el podcast de The Hollywood Reporter.

Asimismo, desarrolló hipotensión ortostática, una afección nerviosa asociada a la medicación para la presión arterial que provoca pérdidas de conocimiento.

“Me desmayé tres veces durante el fin de semana de St. Patrick’s Day y caí sobre mi mujer. Fue una locura. Fue horrible”, reveló.

En 2021, durante el rodaje de la película Rust en el estado de Nuevo México, un arma de utilería disparada por el famoso actor se activó accidentalmente, causando la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director, Joel Souza.

El hecho ocurrió en un ensayo de las grabaciones, cuando Baldwin apuntaba a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Nuevo México, en dicho intento el arma se disparó, acabando con la vida de la mujer.

En enero de 2023 se le imputó homicidio involuntario, acusación que se retiró en abril de ese año.

Volvió a ser acusado en enero de 2024. Sin embargo, en julio de 2024, apenas tres días después de iniciar el juicio, el juez desestimó todos los cargos de forma definitiva al concluir que las autoridades ocultaron pruebas a la defensa de manera intencional.