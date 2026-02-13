NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Nicolás Maduro

Estados Unidos habría utilizado inteligencia artificial para llevar a cabo la captura de Nicolás Maduro

febrero 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Según The Wall Street Journal esta no sería la primera vez que las fuerzas militares de Estados Unidos utilizan este tipo de instrumentos de inteligencia artificial en este tipo de operaciones.

Más de un mes después de la operación “Resolución Absoluta” que tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro en Caracas, en los últimos días se han ido conociendo detalles de cómo se llevó a cabo la acción organizada desde Washington y ordenada por el presidente Donald Trump.

Este viernes, el diario The Wall Street Journal reveló que las autoridades detrás del operativo utilizaron un modelo de inteligencia artificial para dar con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero.

El medio norteamericano reveló que durante la operación militar fue utilizado el modelo Claude de Anthropic con la empresa de datos Palantir Technologies, que regularmente brinda servicios para el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Según detalló el medio de Estados Unidos, la herramienta de inteligencia artificial fue crucial para recopilar muchos datos y luego procesados para crear eventuales escenarios con Claude para la captura de Maduro.

Además, según las fuentes consultadas por The Wall Street Journal, esta no sería la primera vez que las fuerzas militares de Estados Unidos utilizan este tipo de instrumentos de inteligencia artificial en otras operaciones.

A su vez, la agencia Reuters sostuvo que el Pentágono se encuentra presionando a las empresas de inteligencia artificial para acceder a funciones que no están aptas para el público común y que puedan ser utilizadas en defensa.

Más temprano, el presidente Donald Trump nuevos detalles durante su visita a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, para reunirse con militares que participaron en el operativo de captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

“Fue una noche maravillosa, la gente nunca había visto algo así, fue en cuestión de minutos. Era una base grande, una de las más grandes de Sudamérica, donde él vivía, y en cuestión de minutos ya estaba en un helicóptero siendo sacado de allí. Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché. ¿Saben lo que es el papel maché? Es papel débil. Estos tipos volaron cada puerta; llegaron hasta él antes de que alcanzara el edificio principal”, resaltó.

“Esa noche, el mundo entero vio de lo que es capaz todo el poderío militar de Estados Unidos. Fue una operación increíble, tan precisa, tan impresionante. Nadie pensó que algo así pudiera ocurrir. Incluso hablan de que quedaron desconcertados porque no alcanzaron a disparar ni un tiro. El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán, pero no funcionó", agregó.

