La respuesta de Donald Trump a pregunta sobre por qué negocia con Delcy Rodríguez en Venezuela: “¿recuerdas un lugar llamado Irak?”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abordado por un reportero quien le preguntó sobre su alineación con Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen chavista en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

“¿Por qué alinearse con Delcy Rodríguez… y no con Machado?”, cuestionó el periodista al mandatario republicano, que respondió argumentando que es para que Venezuela no se convierta en un nuevo Irak.

“Si alguna vez recuerdas un lugar llamado Irak donde todo el mundo fue despedido... La policía, los generales, todos fueron despedidos y terminaron siendo ISIS”, dijo Trump.

Después de la captura de Maduro el 3 de enero durante una operación estadounidense en Caracas, Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta del régimen, asumió el poder en Venezuela.

El presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en el país latinoamericano.

Sobre la nueva cabeza del régimen, el mandatario republicano dijo que podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.

Hace unos días, Trump y Rodríguez sostuvieron su primera llamada telefónica tras el derrocamiento de Maduro. Según el jefe de estado estadounidense, su Administración se está llevando muy bien con Caracas.

“Tuvimos una llamada, una llamada larga. Hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, dijo Trump.

Un día después de esa conversación, el republicano recibió en la Casa Blanca a María Corina Machado, una reunión privada descrita por algunos analistas como “increíblemente buena y productiva”.

Machado, quien este viernes ofreció una rueda de prensa en la que habló sobre el encuentro, envió un mensaje a los venezolanos, asegurando que “el país será libre con el apoyo del presidente Donald Trump”.

Además, dijo que Delcy Rodríguez “está recibiendo órdenes de Estados Unidos”.