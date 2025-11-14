NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Estados Unidos

Estados Unidos hará nuevos ejercicios militares en país cercano a Venezuela

noviembre 14, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Jason Dunham, buque de guerra estadounidense - Foto: EFE
El ministerio de Relaciones Exteriores indicó que estos nuevos ejercicios se realizarán entre el 16 y 21 de noviembre.

Trinidad y Tobago anunció el viernes nuevos ejercicios militares con Estados Unidos, que encabeza operaciones en el Caribe contra el narcotráfico, tachadas por Venezuela como un plan para derrocar a su presidente, Nicolás Maduro.

Es el segundo entrenamiento conjunto que realizan ambos países en menos de un mes. Un buque destructor estadounidense atracó a finales de octubre en costas trinitenses, a unos 10 km de Venezuela.

"Esta próxima actividad forma parte de nuestra larga historia de colaboración" entre ambos países. "Demuestra la sólida relación entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos", señaló.

Venezuela denuncia que las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos son una excusa para derrocar a Maduro, a quien la Casa Blanca considera ilegítimo y señala de encabezar un cartel de la droga.

Washington desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe.

Y bombardeó 20 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

La llegada del USS Gravely a Trinidad y Tobago, el 26 de octubre, impactó en las relaciones con Venezuela, que suspendió un acuerdo gasífero conjunto y declaró persona non grata a la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar.

 

