NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Navidad

El tradicional Santa de la Cota Mil bajó las tensiones este 1ro de diciembre en Caracas

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Santa de la Cota Mil / Foto: EFE
Desde las seis de la mañana, Santa engalanado con un traje rojo y su barba blanca alegró con dulces a muchos niños y adultos.

Como ya es tradición cada año, este lunes 1 de diciembre el Santa Claus madrugó para hacer su tan esperada aparición en la Avenida Boyacá de Caracas, mejor conocida como la Cota Mil.

Santa de la Cota Mil saluda a conductores / Foto: EFE
o

 

A los pies del Ávila, acompañado de elfos y de la Señora Santa, saludó y se fotografió con cientos de transeúntes a quienes les recordó la alegría y magia típicas de la época, dando inicio a la temporada navideña en la ciudad.

Transeúntes se fotografían con el Santa de la Cota Mil / Foto: EFE

 

Desde las seis de la mañana, Santa engalanado con un traje rojo y su barba blanca alegró con dulces a muchos niños que se dirigían a sus escuelas, algunos además aprovecharon el encuentro para entregarles cartas de Navidad.

Santa de la Cota Mil / Foto: EFE

 

Esta costumbre iniciada por Ramón Canela Pascual, cumple 35 años, en los que al menos tres personas han protagonizado el papel del ansiado 'Santa de la Cota Mil'.

