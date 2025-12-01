El tradicional Santa de la Cota Mil bajó las tensiones este 1ro de diciembre en Caracas
Como ya es tradición cada año, este lunes 1 de diciembre el Santa Claus madrugó para hacer su tan esperada aparición en la Avenida Boyacá de Caracas, mejor conocida como la Cota Mil.
A los pies del Ávila, acompañado de elfos y de la Señora Santa, saludó y se fotografió con cientos de transeúntes a quienes les recordó la alegría y magia típicas de la época, dando inicio a la temporada navideña en la ciudad.
Desde las seis de la mañana, Santa engalanado con un traje rojo y su barba blanca alegró con dulces a muchos niños que se dirigían a sus escuelas, algunos además aprovecharon el encuentro para entregarles cartas de Navidad.
Esta costumbre iniciada por Ramón Canela Pascual, cumple 35 años, en los que al menos tres personas han protagonizado el papel del ansiado 'Santa de la Cota Mil'.