NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuerza aérea de EE. UU. confirma con fotos los sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela

noviembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la administración Trump tiene una política de cero tolerancia hacia los narcoterroristas que introducen sustancias tóxicas en el país.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La Fuerza aérea de Estados Unidos confirmó con varias imágenes los sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela.

“Las unidades realizan rutinariamente operaciones globales en coordinación con otros comandos de combate, servicios y agencias gubernamentales estadounidenses participantes para defender a los EE. UU. y sus aliados”, indicaron a través de su cuenta oficial de X.

Estos sobrevuelos forman parte de la campaña militar de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región. Hasta el momento han bombardeado alrededor de 15 embarcaciones y ejecutado a más de 60 personas.

“Los aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. realizan operaciones de vuelo rutinarias en el área de responsabilidad. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur y las pioridadesl del presidente de Estados Unidos para desarticular el narcotráfico y proteger la patria”, agregaron.

o

Entre tanto, El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la administración Trump tiene una política de cero tolerancia hacia los narcoterroristas que introducen sustancias tóxicas en el país.

“Gracias a Trump los Estados Unidos está tomando medidas para mantener a los estadounidenses seguros”, indicaron.

Este jueves, la plataforma especializada Flightradar24 confirmó por medio de un post en su cuenta oficial de X que dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) por sus siglas en inglés, sobrevolaron frente a la costa venezolana.

"Encabezando nuestra lista de vuelos más rastreados se encuentran ahora dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. orbitando frente a la costa de Venezuela", publicó el servicio móvil que rastrea y muestra vuelos en tiempo real en un mapa interactivo.

La publicación fue acompañada de una imagen que muestra el registro del recorrido de las dos aeronaves, con una trayectoria que bordeó la costa de Venezuela desde Punto Fijo, pasando por Coro, Puerto Cabello e incluso Maiquetía.

El reporte fue revelado por esa plataforma a la 1:18 p.m. hora del este y la línea de vuelo se aprecia desde antes de Aruba y Cuazao, previo a marcarse un leve regreso en dirección hacia el norte en el Caribe.

o

Este nuevo reporte se da dos semanas después de que el presidente Donald Trump negara la presencia de un bombardero B-1B frente a la costa de Venezuela, luego de que otras plataformas especializadas confirmaran la presencia.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que Washington asegura es una organización terrorista encabezada por el venezolano Nicolás Maduro.

A esa flota se va a sumar un portaaviones USS Gerald R. Ford mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, hace constantes reportes de ataques a presuntas 'narcolanchas' en aguas del Caribe y en el Pacífico Oriental.

A la fecha, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 15 embarcaciones y ha ejecutado a más de 60 presuntos narcotraficantes en lo que la ONU y otros sectores internacionales han catalogado como "ejecuciones extrajudiciales".

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Venezuela

Narcotráfico

Departamento de Estado de Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump lanzó dura advertencia contra carteles de la droga tras ataques en el Caribe y el Pacífico: "Les golpearemos muy duro"

Gustavo Petro - AFP
Gobierno de Colombia

Petro dice que pidió a Arabia Saudita "mediar" ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

María Corina Machado | Foto: EFE
Congreso Español

Así fue ovacionada María Corina Machado en el Parlamento español por el Premio Nobel de la Paz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump lanzó dura advertencia contra carteles de la droga tras ataques en el Caribe y el Pacífico: "Les golpearemos muy duro"

Gustavo Petro - AFP
Gobierno de Colombia

Petro dice que pidió a Arabia Saudita "mediar" ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

María Corina Machado | Foto: EFE
Congreso Español

Así fue ovacionada María Corina Machado en el Parlamento español por el Premio Nobel de la Paz

Guerra en Gaza entre Israel y Hamás / FOTO: EFE
Guerra Israel-Hamás

¿Qué tan sólido será el alto al fuego en Gaza entre Hamás e Israel?

Bandera de la FIFA/ Logo de la UEFA/ Logo del Real Madrid - Fotos EFE
UEFA

Fallo judicial consideró que la UEFA y la FIFA actuaron con abuso de poder en decisión sobre un torneo: el Real Madrid lo celebró

Foto de referencia
Trinidad y Tobago

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Maduro y primera ministra de Trinidad y Tobago - Fotos: AFP
Gas

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre