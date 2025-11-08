Fuerza aérea de EE. UU. confirma con fotos los sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela

La Fuerza aérea de Estados Unidos confirmó con varias imágenes los sobrevuelos de bombarderos B-52 y aviones de guerra F-35 frente a Venezuela.

“Las unidades realizan rutinariamente operaciones globales en coordinación con otros comandos de combate, servicios y agencias gubernamentales estadounidenses participantes para defender a los EE. UU. y sus aliados”, indicaron a través de su cuenta oficial de X.

Estos sobrevuelos forman parte de la campaña militar de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región. Hasta el momento han bombardeado alrededor de 15 embarcaciones y ejecutado a más de 60 personas.

“Los aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. realizan operaciones de vuelo rutinarias en el área de responsabilidad. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur y las pioridadesl del presidente de Estados Unidos para desarticular el narcotráfico y proteger la patria”, agregaron.

Entre tanto, El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la administración Trump tiene una política de cero tolerancia hacia los narcoterroristas que introducen sustancias tóxicas en el país.

“Gracias a Trump los Estados Unidos está tomando medidas para mantener a los estadounidenses seguros”, indicaron.

Este jueves, la plataforma especializada Flightradar24 confirmó por medio de un post en su cuenta oficial de X que dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) por sus siglas en inglés, sobrevolaron frente a la costa venezolana.

"Encabezando nuestra lista de vuelos más rastreados se encuentran ahora dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. orbitando frente a la costa de Venezuela", publicó el servicio móvil que rastrea y muestra vuelos en tiempo real en un mapa interactivo.

La publicación fue acompañada de una imagen que muestra el registro del recorrido de las dos aeronaves, con una trayectoria que bordeó la costa de Venezuela desde Punto Fijo, pasando por Coro, Puerto Cabello e incluso Maiquetía.

El reporte fue revelado por esa plataforma a la 1:18 p.m. hora del este y la línea de vuelo se aprecia desde antes de Aruba y Cuazao, previo a marcarse un leve regreso en dirección hacia el norte en el Caribe.

Este nuevo reporte se da dos semanas después de que el presidente Donald Trump negara la presencia de un bombardero B-1B frente a la costa de Venezuela, luego de que otras plataformas especializadas confirmaran la presencia.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que Washington asegura es una organización terrorista encabezada por el venezolano Nicolás Maduro.

A esa flota se va a sumar un portaaviones USS Gerald R. Ford mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, hace constantes reportes de ataques a presuntas 'narcolanchas' en aguas del Caribe y en el Pacífico Oriental.

A la fecha, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 15 embarcaciones y ha ejecutado a más de 60 presuntos narcotraficantes en lo que la ONU y otros sectores internacionales han catalogado como "ejecuciones extrajudiciales".