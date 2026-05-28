Este es el cantante que acaba de superar un récord histórico de Michael Jackson

De acuerdo con Billboard, el cantante de Estados Unidos, Drake hizo historia al posicionar, ya que posicionó tres álbumes en la lista de los Billboard 200, superando a Michael Jackcson.

Debutando en los puestos 1, 2 y 3, en la lista del 30 mayo gracias a sus álbumes, ICEMAN, HABBITI y MAID OF HONSOUR. Publicados el 15 de mayo, Billboard destaca que es “la primera vez que un artista ocupa simultáneamente los tres primeros puestos de la lista Billboard 200 desde que comenzó a publicarse”.

Asimismo, a este hito se le suma su canción “Janice STFU”, la cual permanece en el número de 1 de Billboard.

Ahora, Drake ha superado a Jay-Z como el artista solista con más números y el R&R/hip-hop, e igualando a Taylor Swift como la solista con más números uno, siendo superado solo por un grupo denominado “The Beatles”.

Artistas con más semanas en el #1

The Beatles: 132 semanas

Taylor Swift: 95 semanas

Elvis Presley: 67 semanas

Garth Brook: 52 semanas

Michael Jackson: 51 semanas

¿Cómo llego a marcar el récord?

La revista relata que el álbum denominado “ICEMAN” se había anunciado con anterioridad, razón que pudo haber atraído al público, sin embargo, la existencia de los otros dos álbumes solo se hizo se anunció durante una trasmisión, poco antes del lanzamiento.

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ICEMAN ha debutado con 463.000 unidades equivalentes vendidas en Estados Unidos, mientras que HABIBTI y MAID OF HONOUR, que alcanza las 114.000 y 110.000 unidades vendidas.

De esa manera, “Drake se convierte así en el primer artista en debutar en los puestos 1,2 y 3 simultáneamente, convirtiéndose en el artista de rap con más álbumes en el top 10.