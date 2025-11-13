NTN24
Gobierno de Estados Unidos

Trump firmó el proyecto de ley para poner fin al cierre de Gobierno más largo en la historia de EE. UU.

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
"Hoy enviamos un mensaje claro: nunca cederemos ante la extorsión", dijo Trump, rodeado de legisladores republicanos.

En la noche del miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el proyecto de ley para poner fin al cierre federal más largo de la historia del país.

La congelación de fondos durante 43 días había paralizado Washington y dejado a cientos de miles de trabajadores sin cobrar, mientras republicanos y demócratas se enfrascaban en un juego de acusaciones de alto riesgo.

El penúltimo paso para el fin del histórico cierre pasó por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que votó el miércoles, en gran medida siguiendo las líneas partidistas, para aprobar un paquete aprobado por el Senado.

Finalmente, en la firma de Trump, el mandatario arremetió contra los demócratas más tarde en el Despacho Oval, instando a los estadounidenses a recordar el caos cuando voten en las reñidas elecciones de mitad de mandato dentro de un año.

"Cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato y demás, no olviden lo que le han hecho a nuestro país", añadió el mandatario.

El paquete financia la construcción militar, los asuntos de los veteranos, el Departamento de Agricultura y al propio Congreso hasta el próximo otoño, y al resto del gobierno hasta finales de enero, cuando los legisladores deberán volver a llegar a un acuerdo de financiación.

Con esto, al menos 670.000 funcionarios públicos que se encontraban en suspensión temporal de empleo volverán a sus puestos, y un número similar que permaneció en sus cargos sin remuneración recibirán salarios atrasados.

