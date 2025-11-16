Así avanzan los comicios en Chile para elegir presidente y renovar el Congreso

Este domingo los chilenos estás citados para elegir a su próximo presidente, así como para renovar el Congreso.

La votación comenzó a las 08H00 locales (11H00 GMT), con la apertura de más de 40.000 mesas para sufragar, que funcionarán por 10 horas.

Más de 15,6 millones de votantes están convocados para escoger entre ocho aspirantes a ocupar el Palacio de La Moneda y para renovar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Este domingo el voto es obligatorio y se multará con hasta 100 dólares a quien no asista a las urnas, lo que anticipa una alta participación en la contienda.

Desde Magallanes, el actual mandatario, Gabriel Boric, invitó “a todos los chilenos a votar, no sólo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con la democracia”.

Desde el centro de votación donde sufragó, Boric mencionó: “Como presidente de la República, me ha tocado recorrer todo el territorio nacional y sé lo importante que es para las personas el sentirse escuchadas por quienes los representan”.

“Hoy, ustedes, el pueblo de Chile, decide a la futura presidenta o presidente quien junto a las parlamentarias y parlamentarios tendrán el deber de velar por el futuro de nuestra patria. Un fuerte abrazo a todas y todos”, añadió.

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, el repunte de la inseguridad en los últimos años ha llevado tanto a la derecha como a la izquierda a replantear los planes de deportaciones masivas y mano dura contra la delincuencia.

Jeannette Jara (Partido Comunista de Chile), Evelyn Matthei (Unión Demócrata Independiente), José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Harold Mayne-Nicholls (Independiente), y Eduardo Artés (Independiente), son los candidatos que se miden en estos comicios.

Las encuestas muestran al líder de derecha, José Antonio Kast, y a la dirigente de izquierda, Jeannette Jara, como favoritos para pasar a segunda vuelta.

En caso de ocurrir una segunda vuelta electoral, esta tendrá lugar un mes después, correspondiente al 14 de diciembre.