NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Chile

Así avanzan los comicios en Chile para elegir presidente y renovar el Congreso

noviembre 16, 2025
Por: Nucho Martínez
Elecciones en Chile 2025 - Foto: AFP
Elecciones en Chile 2025 - Foto: AFP
Desde Magallanes, el actual mandatario, Gabriel Boric, invitó "a todos los chilenos a votar, no sólo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con la democracia".

Este domingo los chilenos estás citados para elegir a su próximo presidente, así como para renovar el Congreso.

La votación comenzó a las 08H00 locales (11H00 GMT), con la apertura de más de 40.000 mesas para sufragar, que funcionarán por 10 horas.

o

Más de 15,6 millones de votantes están convocados para escoger entre ocho aspirantes a ocupar el Palacio de La Moneda y para renovar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Este domingo el voto es obligatorio y se multará con hasta 100 dólares a quien no asista a las urnas, lo que anticipa una alta participación en la contienda.

Desde Magallanes, el actual mandatario, Gabriel Boric, invitó “a todos los chilenos a votar, no sólo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con la democracia”.

Desde el centro de votación donde sufragó, Boric mencionó: “Como presidente de la República, me ha tocado recorrer todo el territorio nacional y sé lo importante que es para las personas el sentirse escuchadas por quienes los representan”.

“Hoy, ustedes, el pueblo de Chile, decide a la futura presidenta o presidente quien junto a las parlamentarias y parlamentarios tendrán el deber de velar por el futuro de nuestra patria. Un fuerte abrazo a todas y todos”, añadió.

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, el repunte de la inseguridad en los últimos años ha llevado tanto a la derecha como a la izquierda a replantear los planes de deportaciones masivas y mano dura contra la delincuencia.

o

Jeannette Jara (Partido Comunista de Chile), Evelyn Matthei (Unión Demócrata Independiente), José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Harold Mayne-Nicholls (Independiente), y Eduardo Artés (Independiente), son los candidatos que se miden en estos comicios.

o

Las encuestas muestran al líder de derecha, José Antonio Kast, y a la dirigente de izquierda, Jeannette Jara, como favoritos para pasar a segunda vuelta.

En caso de ocurrir una segunda vuelta electoral, esta tendrá lugar un mes después, correspondiente al 14 de diciembre.

Temas relacionados:

Chile

Elecciones

Presidente

Congreso

Boric

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela ahora está enviando droga desde el sur del país”: experto sobre la expansión del crimen organizado en la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
Colombia

Gustavo Petro aseguró que viajará a Nueva York a reunión de la ONU pese a sanciones de Estados Unidos

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

"El documento no hace parte de la política exterior de EE.UU. de manera oficial": Carlos Augusto Chacón sobre imagen del presidente Petro vestido de preso

Gustavo Petro y James Lankford | Foto EFE
Gustavo Petro

Senadores de EE.UU. señalan que Petro ha sido un “fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo” y confirman que más personas en Colombia serán incluidas en la lista Clinton

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Funeral de Carlos Manzo (EFE)
Asesinatos en México

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Sean Duffy - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

"Caos masivo" en los cielos de Estados Unidos: secretario de Transporte advierte que habrá afectaciones en vuelos si continúa el cierre del Gobierno

Diego Maradona | Foto EFE
Diego Maradona

Hija de Diego Maradona acusa a la jueza de mentirle y grabar en secreto un documental sobre el caso de su padre

Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Estados Unidos incluyó en la lista OFAC al presidente Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior de Colombia, citando drogas ilícitas

Feroz tornado arrasa el sur de Brasil - Foto AFP
Brasil

Feroz tornado arrasa el sur de Brasil: al menos seis personas murieron y más de 430 resultaron heridas

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal

Foto: Gobierno de EE. UU.
ONU

ONU rechaza ataques de EE. UU. a narcolanchas en el Caribe y Pacífico y pidió detenerlos: "son ejecuciones extrajudiciales"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre