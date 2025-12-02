Coach de las Águilas, Wilson Álvarez, niega haber sido víctima de secuestro en Maracaibo

Wilson Álvarez, exgrandeligas y actual coach de las Águilas del Zulia, niega haber sido víctima de un secuestro exprés el pasado martes 25 de noviembre mientras se llevaba a cabo un juego ante Tiburones de La Guaira, en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo.

El pelotero zuliano publicó un video junto a su esposa, en el que califica como "falsas" esas versiones, y señaló que se encuentra tranquilo en la isla de Margarita, a la espera de un partido de las Águilas contra los Bravos.

"Saludos, mi gente. Para aclarar: están diciendo que tuve problemas en Maracaibo. No, todo bien, aquí estoy tranquilo en Margarita. Dejen de estar inventando", expresó.

La aclaración surgió luego de que varios medios denunciaran que Álvarez habría sido supuestamente secuestrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, obligado a subirse a una camioneta sin identificación oficial en las inmediaciones del estadio y fue liberado horas después, tras el presunto pago de un rescate.

Detallaron que el lanzador zurdo no estuvo presente en el entrenamiento de su equipo, ni durante la entonación del himno nacional, sino que realizó su ingreso al terreno luego de los primeros innings, sin embargo, no se justificó su ausencia.