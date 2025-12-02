NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Secuestro

Coach de las Águilas, Wilson Álvarez, niega haber sido víctima de secuestro en Maracaibo

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Wilson Álvarez, coach de Águilas del Zulia
El pelotero zuliano publicó un video junto a su esposa, en el que califica como "falsas" esas versiones.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Wilson Álvarez, exgrandeligas y actual coach de las Águilas del Zulia, niega haber sido víctima de un secuestro exprés el pasado martes 25 de noviembre mientras se llevaba a cabo un juego ante Tiburones de La Guaira, en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo.

o

El pelotero zuliano publicó un video junto a su esposa, en el que califica como "falsas" esas versiones, y señaló que se encuentra tranquilo en la isla de Margarita, a la espera de un partido de las Águilas contra los Bravos.

"Saludos, mi gente. Para aclarar: están diciendo que tuve problemas en Maracaibo. No, todo bien, aquí estoy tranquilo en Margarita. Dejen de estar inventando", expresó.

o

La aclaración surgió luego de que varios medios denunciaran que Álvarez habría sido supuestamente secuestrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, obligado a subirse a una camioneta sin identificación oficial en las inmediaciones del estadio y fue liberado horas después, tras el presunto pago de un rescate.

Detallaron que el lanzador zurdo no estuvo presente en el entrenamiento de su equipo, ni durante la entonación del himno nacional, sino que realizó su ingreso al terreno luego de los primeros innings, sin embargo, no se justificó su ausencia.

Temas relacionados:

Secuestro

Águilas del Zulia

Wilson

Maracaibo

Sucesos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Elecciones en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

Experto afirma que los hondureños escucharon "el llamado" que buscaba "evitar seguir con el socialismo"

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"La situación está presta para un bombardeo": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad, analiza reunión en la Casa Blanca sobre Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - Foto: EFE
Ejército de Colombia

Piden investigación "urgente y seria" ante escándalo de supuestas filtraciones del Ejército de Colombia para beneficiar a narcocriminales

Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos
Rusia

Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos

Miguel Uribe - Foto AFP
Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño pide rectificar al Centro Democrático decisión de excluirle de la contienda electoral por supuesto apoyo a otro precandidato

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - Foto: EFE
Ejército de Colombia

Piden investigación "urgente y seria" ante escándalo de supuestas filtraciones del Ejército de Colombia para beneficiar a narcocriminales

Caza F-47 Raptor | Foto Fuerza Aérea de EE. UU.
Aviones de combate

Donald Trump anuncia que uno de los cazas de guerra más avanzados del país, el F-47 Raptor, está en etapa avanzada y presume que tiene un “nivel que nadie ha visto antes”

Tesla | Foto AFP
Tesla

Tesla confirmó su fecha de lanzamiento en Colombia: así será su llegada al país

Iceberg | Foto NASA
Espacio

Así se observa desde el espacio el iceberg considerado el más grande del mundo

Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos
Rusia

Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos

Miguel Uribe - Foto AFP
Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño pide rectificar al Centro Democrático decisión de excluirle de la contienda electoral por supuesto apoyo a otro precandidato

Fotos X: @AFSOUTH (Air Forces Southern)
Operación Lanza del Sur

Fuerzas aéreas de EE. UU. confirman en imágenes su apoyo a la Operación Lanza del Sur con demostración de ataque de bombarderos B-52

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre