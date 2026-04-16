La historia sin fin: graban a policías venezolanos presuntamente aceptando sobornos y pidiendo "para el refresco" en una alcabala

Entre los problemas que aquejan a la ciudadanía venezolana, hay uno en particular que parece estar lejos de ser erradicado: soborno policial.

Comúnmente llamado 'matraca', es una práctica altamente común y normalizada en la vida cotidiana.

Esta se ha convertido en una forma de extorsión sistemática que afecta principalmente a conductores en puntos de control y carreteras.

En redes sociales, específicamente en Instagram y Threads, circula con fuerza un video grabado recientemente en el que se ve a tres agentes policiales en Ciudad Bolívar pidiéndole dinero a una motociclista infractora que no llevaba casco.

En cuestión de segundos se observa como la mujer saca un fajo de dinero y les da una buena parte a los policías, que posteriormente se reparten el efectivo.

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De hecho, también se evidencia como uno de los oficiales ayuda a la mujer a encender su moto.

De acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, estos hechos ocurren especialmente en las alcabalas (puntos de control), terminales, aeropuertos y estaciones de servicio.

Modus Operandi: Los funcionarios suelen alegar irregularidades menores en documentos o el estado del vehículo para presionar al ciudadano.

El término "para el refresco" o "para el fresco" se usa como un eufemismo para solicitar dinero en efectivo o transferencias digitales, a menudo en divisas.