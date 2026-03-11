Estados Unidos notificó a la justicia que maneja el caso de Nicolás Maduro el reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

Este miércoles se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al tribunal que lleva el caso del dictador Nicolás Maduro su reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

El encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, envió una carta al fiscal Jay Clayton para que comunique a la corte en Nueva York que "Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela desde el pasado 5 de marzo".

En la misiva, el encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado explicó que el pasado 5 de marzo de 2026 Estados Unidos "emitió una declaración anunciando la normalización de relaciones con Venezuela bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez".

Y puntualizó que la formalización de Rodríguez como presidenta encargada "facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela".

Por ello, para que la transición democrática en Venezuela sea fácil, "Estados Unidos está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela".

Kozak reiteró: "aunque estamos normalizando las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, seguimos examinando de cerca las transacciones con las autoridades interinas y utilizaremos la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y otras herramientas disponibles para trabajar hacia un mejor futuro para el pueblo venezolano".

Además, el funcionario de la administración Trump hizo énfasis en que el gobierno norteamericano no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y que dicha falta de reconocimiento "continúa hasta el presente".

"El 23 de enero de 2019, el presidente Trump emitió una declaración pública reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Después de que la Asamblea Nacional de 2015 votara para destituir a Guaidó como presidente interino en diciembre de 2022, el Departamento de Estado emitió una declaración el 3 de enero de 2023, afirmando: “Estados Unidos continúa reconociendo a la democráticamente Asamblea Nacional elegida en 20015 como la última institución democrática restante en Venezuela. Desde el 23 de enero de 2019, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como jefe de Estado de Venezuela y ese no reconocimiento continúa hasta la actualidad".

El reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos es un duro golpe para el caso del dictador Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero tras el operativo norteamericano en Caracas, que alega ser el presidente de Venezuela.

Maduro, quien afronta un juicio en Nueva York por presunto narcotráfico, ha planteado ser el presidente de Venezuela y ha pedido que se financie su defensa ante la justicia norteamericana con fondos del Estado venezolano.

"Maduro es un narcoterrorista acusado formalmente que espera juicio en un tribunal federal de Estados Unidos por sus crímenes", subrayó el funcionario norteamericano en la misiva.

Esto se da luego de que la defensa del dictador venezolano, semanas atrás, presentara argumentos para pedir que se desestime la acusación en su contra en Estados Unidos.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, presentó varias pruebas para desestimar la acusación, entre ellas, una declaración jurada firmada por el propio Nicolás Maduro, donde asegura haber confiado en que el régimen venezolano cubriría los honorarios de su defensa.