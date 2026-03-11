NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Delcy Rodríguez

Estados Unidos notificó a la justicia que maneja el caso de Nicolás Maduro el reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro | Foto: AFP
Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro | Foto: AFP
El reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela por parte del Gobierno de Estados Unidos es un duro golpe para el caso del dictador Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en Caracas, que alega ser el presidente de Venezuela.

Este miércoles se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al tribunal que lleva el caso del dictador Nicolás Maduro su reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

El encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, envió una carta al fiscal Jay Clayton para que comunique a la corte en Nueva York que "Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela desde el pasado 5 de marzo".

En la misiva, el encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado explicó que el pasado 5 de marzo de 2026 Estados Unidos "emitió una declaración anunciando la normalización de relaciones con Venezuela bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez".

o

Y puntualizó que la formalización de Rodríguez como presidenta encargada "facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela".

Por ello, para que la transición democrática en Venezuela sea fácil, "Estados Unidos está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela".

Kozak reiteró: "aunque estamos normalizando las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, seguimos examinando de cerca las transacciones con las autoridades interinas y utilizaremos la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y otras herramientas disponibles para trabajar hacia un mejor futuro para el pueblo venezolano".

Además, el funcionario de la administración Trump hizo énfasis en que el gobierno norteamericano no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y que dicha falta de reconocimiento "continúa hasta el presente".

"El 23 de enero de 2019, el presidente Trump emitió una declaración pública reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Después de que la Asamblea Nacional de 2015 votara para destituir a Guaidó como presidente interino en diciembre de 2022, el Departamento de Estado emitió una declaración el 3 de enero de 2023, afirmando: “Estados Unidos continúa reconociendo a la democráticamente Asamblea Nacional elegida en 20015 como la última institución democrática restante en Venezuela. Desde el 23 de enero de 2019, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como jefe de Estado de Venezuela y ese no reconocimiento continúa hasta la actualidad".

El reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos es un duro golpe para el caso del dictador Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero tras el operativo norteamericano en Caracas, que alega ser el presidente de Venezuela.

o

Maduro, quien afronta un juicio en Nueva York por presunto narcotráfico, ha planteado ser el presidente de Venezuela y ha pedido que se financie su defensa ante la justicia norteamericana con fondos del Estado venezolano.

"Maduro es un narcoterrorista acusado formalmente que espera juicio en un tribunal federal de Estados Unidos por sus crímenes", subrayó el funcionario norteamericano en la misiva.

Esto se da luego de que la defensa del dictador venezolano, semanas atrás, presentara argumentos para pedir que se desestime la acusación en su contra en Estados Unidos.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, presentó varias pruebas para desestimar la acusación, entre ellas, una declaración jurada firmada por el propio Nicolás Maduro, donde asegura haber confiado en que el régimen venezolano cubriría los honorarios de su defensa.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Departamento de Estado de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si logran cerrar el estrecho de Ormuz, también van a cerrar que ellos le vendan petróleo a China": analista sobre la amenaza del régimen iraní

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Fotos: Yeferson Cossio y Felipe Córdoba/ Mascotas - Foto de referencia Canva
Mascotas

Yeferson Cossio se suma a importante causa que busca que existan hospitales públicos para las mascotas en Colombia

¿Por qué es trascendental que Francia despliegue su portaviones Charles de Gaulle en Oriente Medio?
Portaviones

¿Por qué es trascendental que Francia despliegue su portaviones Charles de Gaulle en Oriente Medio?

Funeral del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho' - Fotos: AFP
El Mencho

Flores sin firma, música regional y presencia militar: así fue la despedida de alias 'El Mencho', exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotos: Yeferson Cossio y Felipe Córdoba/ Mascotas - Foto de referencia Canva
Mascotas

Yeferson Cossio se suma a importante causa que busca que existan hospitales públicos para las mascotas en Colombia

¿Por qué es trascendental que Francia despliegue su portaviones Charles de Gaulle en Oriente Medio?
Portaviones

¿Por qué es trascendental que Francia despliegue su portaviones Charles de Gaulle en Oriente Medio?

Funeral del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho' - Fotos: AFP
El Mencho

Flores sin firma, música regional y presencia militar: así fue la despedida de alias 'El Mencho', exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Donald Trump | Foto Canva y EFE
Donald Trump

“Escudo de las Américas”: ¿qué significa realmente esta estrategia para América Latina?

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Ecuador

Ecuador defiende el alza de los aranceles a Colombia: "Se ha cortado el diálogo en este momento"

Nicolás Maduro capturado/ Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Fotos AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello dice que a Delcy "no le ha tocado nada fácil" y asegura que Maduro les dijo "qué había que hacer" en caso de que fuera capturado

Buque petrolero en Venezuela | Foto: EFE
Petróleos de Venezuela

Venezuela habría enviado su primer cargamento de crudo a Israel en años, según Bloomberg

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre