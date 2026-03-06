NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

Elecciones Colombia 8 de marzo: además de la rama legislativa, estas son las tres consultas y sus respectivos precandidatos a la carrera presidencial

marzo 6, 2026
Por: Nucho Martínez
Ciudadanos colombianos ejercen su derecho al voto – Foto de referencia: EFE
En esta contienda solo se puede solicitar y marcar una tarjeta electoral de consulta, si se marca candidatos de diferentes consultas, el voto será anulado.

Colombia celebra este domingo una jornada electoral clave para renovar su rama legislativa y definir el rumbo de la carrera presidencial.

Además de Senado y Cámara, este 8 de marzo estás definidas tres consultas interpartidistas principales para elegir candidatos presidenciales únicos.

A continuación, los aspirantes que integran cada una de las consultas:

  • Posición 1 – Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación

1. Claudia López
2. Leonardo Huerta

  • Posición 2 – La Gran Consulta por Colombia

1. Mauricio Cárdenas.
2. David Luna.
3. Vicky Dávila.
4. Juan Manuel Galán.
5. Paloma Valencia.
6. Juan Carlos Pinzón.
7. Aníbal Gaviria.
8. Enrique Peñalosa.
9. Juan Daniel Oviedo.

  • Posición 3 – Frente por la Vida

1. Héctor Elías Pineda.
2. Edison Lucio Torres.
3. Roy Barreras.
4. Martha Viviana Bernal.
5. Daniel Quintero.

Fue en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, que se realizó el sorteo mediante el cual se definió la posición de las consultas y los precandidatos a la presidencia de la República en la tarjeta electoral que deberá solicitarle el votante al jurado de votación el próximo 8 de marzo.

En esta contienda solo se puede solicitar y marcar una tarjeta electoral de consulta, si se marca candidatos de diferentes consultas, el voto será anulado.

Este domingo, la cita será en las más de 125.000 mesas de votación distribuidas en todo el territorio nacional para elegir a la Cámara de Representantes, el Senado y participar en la consulta interpartidista.

Cabe mencionar que los candidatos a la Presidencia como Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional) y Sergio Fajardo (Partido Dignidad y Compromiso), no participarán en esta consulta, ya que anunciaron que se medirán directamente en primera vuelta electoral.

