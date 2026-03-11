NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
América Latina

Estados Unidos y gobierno de Sudamérica formalizaron la apertura de la primera oficina del FBI en ese territorio

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
FBI | Foto Canva
FBI | Foto Canva
El objetivo de esta oficina del FBI será “desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean el terrorismo armas".

El FBI tendrá una oficina permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, dijo este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.

o

El acuerdo es un nuevo capítulo en la cooperación contra el crimen entre Ecuador y Estados Unidos, cuya relación se estrechó desde la llegada al poder del presidente Daniel Noboa en 2023.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por el presidente Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico en el continente. La alianza se vendió el sábado pasado en una cumbre reunida en la ciudad de Miami bajo el nombre de "Escudo de las Américas".

"Ahora lo que cambia es que tenemos ya agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto", declaró Reimberg a los periodistas.

La inauguración de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI en Ecuador es un "hito estratégico y operativo", según la embajada de Estados Unidos en Quito. Por su parte, el funcionamiento de la oficina "arranca de forma inmediata", enfatizó Reimberg.

Muchas capitales latinoamericanas, entre ellas Bogotá, Brasilia, Ciudad de México y Buenos Aires, albergan desde hace años oficinas del FBI dentro de las embajadas de Estados Unidos.

"Mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean el terrorismo armas", dijo Lawrence Petroni encargado de negocios de la embajada, según el mensaje publicado en X.

La cooperación entre Quito y Washington incluye el intercambio de información estratégica, apoyo en operaciones militares de la mano del Comando sur y entrenamiento a las fuerzas de seguridad.

o

Cabe resaltar que la semana pasada Ecuador bombardeó, con apoyo de Estados Unidos, un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en la frontera entre ambos países.

Asimismo, Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano, de los más estratégicos para el comercio exterior y un bastión del narco.

Temas relacionados:

América Latina

FBI

Ecuador

Estados Unidos

Narcotráfico

Crimen organizado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si logran cerrar el estrecho de Ormuz, también van a cerrar que ellos le vendan petróleo a China": analista sobre la amenaza del régimen iraní

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si vuelven van a tener unas represalias muy grandes, se les pegará un tiro en cualquier momento por cualquier motivo en las calles de Irán”: la dramática situación de las jugadoras de la selección femenina iraní

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Vista general de la Arena de Verona - Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 - Foto de referencia: EFE
Rusia

Delegación de Rusia fue recibida con abucheos por parte del público al desfilar con su bandera nacional en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU. - EFE
Irán

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU.

Cuba | Foto AFP
Cuba

Cuba marca récord de cortes eléctricos en medio de la presión de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vista general de la Arena de Verona - Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 - Foto de referencia: EFE
Rusia

Delegación de Rusia fue recibida con abucheos por parte del público al desfilar con su bandera nacional en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU. - EFE
Irán

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU.

Cuba | Foto AFP
Cuba

Cuba marca récord de cortes eléctricos en medio de la presión de Estados Unidos

Freddy Superlano en arresto domiciliario y grillete - Foto: @freddysuperlano en X
Freddy Superlano

Freddy Superlano recupera su libertad plena y le retiran el grillete de arresto domiciliario impuesto por el régimen venezolano

China - Foto AFP
Buque petrolero

Ataques en Oriente Medio provocan una decisión clave de China sobre gasolina y diésel

Ataque de Estados Unidos a buque iraní - Captura de video / AFP
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos reveló video del momento en el que atacó el "barco estrella" de Irán

Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto FDI
Ataque al régimen de Irán

Fuerzas de Defensa de Israel atacaron complejo subterráneo del régimen de Irán donde se llevaban a cabo desarrollo de armas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre