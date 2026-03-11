Estados Unidos y gobierno de Sudamérica formalizaron la apertura de la primera oficina del FBI en ese territorio

El FBI tendrá una oficina permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, dijo este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.

El acuerdo es un nuevo capítulo en la cooperación contra el crimen entre Ecuador y Estados Unidos, cuya relación se estrechó desde la llegada al poder del presidente Daniel Noboa en 2023.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por el presidente Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico en el continente. La alianza se vendió el sábado pasado en una cumbre reunida en la ciudad de Miami bajo el nombre de "Escudo de las Américas".

"Ahora lo que cambia es que tenemos ya agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto", declaró Reimberg a los periodistas.

La inauguración de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI en Ecuador es un "hito estratégico y operativo", según la embajada de Estados Unidos en Quito. Por su parte, el funcionamiento de la oficina "arranca de forma inmediata", enfatizó Reimberg.

Muchas capitales latinoamericanas, entre ellas Bogotá, Brasilia, Ciudad de México y Buenos Aires, albergan desde hace años oficinas del FBI dentro de las embajadas de Estados Unidos.

"Mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean el terrorismo armas", dijo Lawrence Petroni encargado de negocios de la embajada, según el mensaje publicado en X.

La cooperación entre Quito y Washington incluye el intercambio de información estratégica, apoyo en operaciones militares de la mano del Comando sur y entrenamiento a las fuerzas de seguridad.

Cabe resaltar que la semana pasada Ecuador bombardeó, con apoyo de Estados Unidos, un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en la frontera entre ambos países.

Asimismo, Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano, de los más estratégicos para el comercio exterior y un bastión del narco.