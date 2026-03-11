NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Futbolistas

Exdefensor de la selección Colombia terminó de arquero; no pudo contener la caída de su equipo

marzo 11, 2026
Por: Diana Pérez
Los futbolistas colombianos Stefan Medina, Yerry Mina, Wilmar Barrios y el chileno Eduardo Vargas | Foto: AFP
Cruz Azul aprovechó la inferioridad numérica y la falta de experiencia de Medina en el arco para darle la vuelta al marcador, liquidando a Monterrey 3-2.

El exjugador de la Selección Colombia y actual jugador de Rayados de Monterrey Stefan Medina terminó siendo el protagonista en la derrota de su equipo ante el Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Su protagonismo no se debe su labor como defensa, sino que terminó convirtiéndose en el arquero de su equipo tras la expulsión de su compañero, el uruguayo Santiago Mele.

Todo se dio en el minuto 80 del encuentro cuando la "pandilla" se encontraba arriba en el marcador 2-1; sin embargo, Mele cometió una falta en el área contra el jugador Omar Campos que dejó como resultado su expulsión por acumulación de amarillas.

Lo más difícil de la situación es que no pudo ser sustituido debido a que su equipo ya había agotado los cambios, por lo que el colombiano Medina tuvo que ponerse los guantes para intentar defender su arco.

Stefan se paró en el arco para intentar parar el disparo de Gonzalo Piovi desde los doce pasos, pero no pudo detener el pelotazo que terminó encajando el rival en la parte superior del palo izquierdo poniendo el marcador 2-2.

Eso no fue todo sino que momentos más tarde, Cruz Azul aprovechó la inferioridad numérica y la falta de experiencia de Medina en el arco para darle la vuelta al marcador, liquidando a Monterrey 3-2.

En redes sociales, muchos han alabado la intención del jugador, mientras que otros lo han criticado fuertemente por no hacer bien el papel de "arquero suplente".

"Vaya cagada de jugador y de portero que eres Stefan Medina", "Le quieren echar la culpa de la derrota a Stefan Medina", "Ya pueden decir que Stefan Medina ha jugado en todas las posiciones de la defensa", "No saben valorar lo que este jugador representa y hace", son algunos de los comentarios.

Pese a la derrota, Rayados tendrá la oportunidad de igualar el marcador en el partido de vuelta de los octavos del torneo que se disputará el próximo 17 de marzo en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

