Estados Unidos ofrece recompensa de 50 millones de dólares por información que sirva para arrestar a Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia y de Estado de Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer la fiscal general del país Pamela Bondi, quien, además, aseveró que Maduro es “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

Además, aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia a la unión americana.

Esta nueva recompensa se conoce una semana después de que el Departamento de Estado publicara un comunicado con un valor de 25 millones de dólares por información que sirviera para capturar al líder del régimen venezolano. Ahora doblaron el monto.

En aquella oportunidad, también se publicaron recompensas por dos de loss funcionarios más allegados a Maduro: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.