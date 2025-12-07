“Toca enviarle natilla y buñuelos al equipo”: El mensaje del Bayern Múnich a Luis Díaz y a todos los colombianos por el Día de las Velitas

Cada 7 de diciembre en Colombia se celebra una festividad tradicional que enciende el corazón de los colombianos y prácticamente le da la bienvenida a la época de Navidad y es el ‘Día de las velitas’, donde cada familia enciende velas para pasar un momento juntos y pedir buenos deseos.

Esta tradición la llevan los colombianos incluso fuera de su país, por eso los que viven en el extranjero buscan reunirse y encender las velas para sentirse un poco cerca de su tierra natal. Además, les enseñan a personas de otras partes del mundo lo que significa y a muchos les parece una gran celebración.

VEA TAMBIÉN Luis Díaz, nuevamente protagonista: el futbolista colombiano recibió importante reconocimiento tras su actuación en última fecha en Alemania o

Esto también lo hacen los futbolistas cafeteros que, aunque estén fuera de Colombia en esta época navideña por las ligas y copas en disputa, no la olvidan.

Por esta razón, el Bayern Múnich se acordó de los colombianos, más ahora que tienen a Luis Díaz en sus filas y es uno de los mejores jugadores de la plantilla, y le dedicaron un mensaje al pueblo colombiano por su tradición navideña.

“Hoy es la Noche de las Velitas en Colombia. Desde Múnich deseamos que la luz de esta celebración ilumine sus hogares”, escribió la cuenta del equipo bávaro en su cuenta de Instagram, acompañada de una imagen en el que el estadio Allianz Arena está pintado con la bandera tricolor.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Te amo Bayern, porque si es Bayern es bueno”, “este club es más colombiano que la natilla y los buñuelos”, “alguien que le dé una cerveza y un ascenso al Manager de la cuenta del Bayern”, “hacen sentir a lucho como en su casa”, “imposible no querer al Bayern”, entre otros.

Luis Díaz es hoy por hoy una de las mejores contrataciones del equipo en esta temporada aportando su talento al equipo, pero no ha sido el único colombiano que ha vestido la camiseta del Bayern Múnich, también lo hicieron James Rodríguez y Adolfo ‘el Tren’ Valencia.