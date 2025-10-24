NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos ordenó despliegue del poderoso portaaviones USS Gerald R. Ford para combatir el narcotráfico en el Caribe

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
El portaaviones USS Gerald R. Ford es el buque más poderoso de guerra diseñado con tecnología avanzada, única en su clase.

Este viernes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en América Latina.

De acuerdo con el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la orden se da en apoyo a la directiva del presidente Trump para desmantelar “las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”.

Es por esto por lo que el secretario de Guerra envió al “Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y al ala aérea embarcada del portaaviones al Área de Responsabilidad (AOR)”.

Este sería la mayor presencia de la fuerza estadounidense en el área de responsabilidad el Comando Sur, la cual reforzará la capacidad de la unión americana para “detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.

Parnell también comentó que dichas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para poder desmantelar “el narcotráfico”, así como también para reducir a las “organizaciones transnacionales”.

o

El portaaviones USS Gerald R. Ford es el buque de guerra más poderoso, diseñado con tecnología avanzada, única en su clase.

Sin embargo, el portaaviones no opera solo, debido a que es muy vulnerable si navega solo y su enorme tamaño hace que sea detectable desde lejos.

Pero no cuenta con misiles antiaéreos de largo alcance ni defensas antisubmarinas potentes, por lo que, su función principal es proyectar poder aéreo, no protegerse a sí mismo.

Este buque cuenta con un sistema electromagnético que le permite tener un 25% más de lanzamientos por día, reduciendo la capacidad de personal.

Cabe recalcar que el buque Gerald R. Ford es único en su clase y desplaza aproximadamente 100.000 toneladas a plena carga y mide entre 332 y 334 metros de eslora, con manga de 78 metros en la cubierta de vuelo.

Este nuevo despliegue se da a tan solo unas horas de que se conociera un nuevo ataque por parte de las fuerzas estadounidenses contra una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua en el Caribe.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Buque

Pete Hegseth

Péntagono

Gobierno de Estados Unidos

América Latina

Narcotráfico

