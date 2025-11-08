NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Adriana Magali Matiz, primera gobernadora electa del Tolima, impulsa inversión histórica de 927 mil millones en vías

noviembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
La mandataria destaca su trayectoria de 20 años en administración pública y advierte sobre el aumento de inseguridad en Colombia.

Adriana Magali Matiz hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser elegida como gobernadora del Tolima por voto popular en más de 160 años de historia democrática del departamento. Su llegada al cargo representa un hito para la participación femenina en la política regional colombiana.

La mandataria cuenta con más de 20 años de trayectoria en administración pública, habiendo ejercido cargos en la Contraloría del Tolima, donde ascendió desde profesional universitaria hasta directora de Responsabilidad Fiscal, y posteriormente como Contralora del municipio de Ibagué y representante a la Cámara.

"Soy abogada tomatina y cuando terminé mi carrera me presenté a un concurso de méritos que se abrió en la Contraloría del Departamento del Tolima", relató Matiz durante su participación en el programa Mujeres de Ataque.

 

