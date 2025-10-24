Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su administración "simplemente va a matar a quienes trafiquen con droga".

"Estamos tratando a los carteles como la amenaza de seguridad nacional que son realmente (…) administraciones pasadas han tratado de mitigar esta amenaza y nuestro objetivo es eliminarla, no mitigarla", expresó.

Además, señaló que los carteles del narcotráfico son el Estado Islámico (ISIS) del Hemisferio Occidental.

"Los carteles son el ISIS del hemisferio occidental (…) controlan grandes partes del territorio y utilizan el asesinato para su beneficio", indicó e insistió en que su Gobierno está "tratando a los carteles como la amenaza a la seguridad nación que son".

Asimismo, Trump apuntó contra Gustavo Petro, presidente de Colombia y principal aliado de Maduro en la región, a quien además llamó "narcotraficante"

