NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
En Ángulo hablamos de los operativos de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su administración "simplemente va a matar a quienes trafiquen con droga".

"Estamos tratando a los carteles como la amenaza de seguridad nacional que son realmente (…) administraciones pasadas han tratado de mitigar esta amenaza y nuestro objetivo es eliminarla, no mitigarla", expresó.

Además, señaló que los carteles del narcotráfico son el Estado Islámico (ISIS) del Hemisferio Occidental.

"Los carteles son el ISIS del hemisferio occidental (…) controlan grandes partes del territorio y utilizan el asesinato para su beneficio", indicó e insistió en que su Gobierno está "tratando a los carteles como la amenaza a la seguridad nación que son".

Asimismo, Trump apuntó contra Gustavo Petro, presidente de Colombia y principal aliado de Maduro en la región, a quien además llamó "narcotraficante"

En Ángulo hablamos de la crisis entre Estados Unidos y Petro, los operativos de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico y la presión sobre la dictadura venezolana.

En análisis con el mayor Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia; Andrés Usuga, oficial naval en retiro, miembro de la reserva activa y experto en oceanopolítica; y Guillermo Cueto, oficial en retiro de Seguridad Nacional Ejecutiva de EE. UU.

 

 

Temas relacionados:

Narcotráfico

Gustavo Petro

Caribe

Donald Trump

Pacífico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Comando Sur estadounidense advierte sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Caribe: "la fuerza de combate más capaz del mundo"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Gustavo Petro/ Francisco Barbosa - Fotos AFP
Francisco Barbosa

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Narcolancha | Foto: AFP
Donald Trump

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Esta es otra etapa en donde insiste en una Constituyente para fragmentar el país": abogado Óscar Ortiz sobre propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
José Daniel Ferrer, líder opositor cubano - Foto: EFE
Cuba

"Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba": José Daniel Ferrer a su llegada a EE.UU. tras ser desterrado por la dictadura cubana

Gustavo Petro y José Manuel Restrepo.
Crisis EE. UU. - Colombia

Posibles sanciones de Estados Unidos son "la materialización de acciones del presidente Petro": José Manuel Restrepo tras acusación de Trump a Petro

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Tel Aviv

Miles de personas se reúnen en Tel Aviv a pocas horas del regreso de los rehenes en el marco de las negociaciones entre Israel y Hamás

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Daniel Ferrer, líder opositor cubano - Foto: EFE
Cuba

"Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba": José Daniel Ferrer a su llegada a EE.UU. tras ser desterrado por la dictadura cubana

Gustavo Petro y José Manuel Restrepo.
Crisis EE. UU. - Colombia

Posibles sanciones de Estados Unidos son "la materialización de acciones del presidente Petro": José Manuel Restrepo tras acusación de Trump a Petro

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Tel Aviv

Miles de personas se reúnen en Tel Aviv a pocas horas del regreso de los rehenes en el marco de las negociaciones entre Israel y Hamás

Donald Trump - Foto EFE
Guerra Israel-Hamás

Donald Trump afirma que está "más que muy cerca" de alcanzar el acuerdo de paz en Gaza gracias a un plan con un alto el fuego inmediato

Pete Hegseth - Foto AFP
Casa Blanca

"Aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de EE.UU."; la nueva estrategia del Departamento de Guerra contra el narcotráfico

James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada; el colombiano no estaría dentro de los planes del equipo

Selección de Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Revelan detalles de la reunión que tuvo la FVF con entrenador mundialista en la previa del juego de La Vinotinto ante Argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda