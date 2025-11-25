Maduro presume un reloj y una carta por parte de "un mandatario poderoso" quien le habría expresado su apoyo en medio de presión de EE. UU.

El líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, por medio de la televisión nacional, presumió un reloj con la imagen de Simón Bolívar que presuntamente le habría obsequiado “un mandatario poderoso” de cumpleaños.

Ese mandatario además, por medio de una carta, le habría expresado su apoyo en medio de la presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen.

“Recibí muchos regalos, pero tengo aquí un regalo que me llegó de un mandatario muy poderoso, junto con una carta hermosísima que daré a conocer en su momento”, expresó el dictador chavista.

Maduro manifestó que este obsequio lo “conmovió” en medio de la “batalla que están librando”. “En medio de la batalla yo sentí que llegó el refuerzo decisivo para seguir ganando la paz”, afirmó el líder del régimen.

Con orgullo, el dictador Nicolás Maduro presumió su reloj, señalando que este obsequio con la imagen de Simón Bolívar “marcará la hora de la paz, la hora de la victoria”.

Este discurso del régimen chavista sobre el presunto regalo de un mandatario poderoso a Maduro se dio el mismo día que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó de manera oficial al Cartel de los Soles dentro de la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

La designación sobre el Cartel de los Soles otorgaría "más herramientas" al Gobierno de Estados Unidos para enfrentarlo.

Washington duplicó en agosto a 50 millones de dólares su recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro. No obstante, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que la designación terrorista "trae un montón de nuevas opciones para Estados Unidos".