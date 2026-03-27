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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Donald Trump

Estados Unidos planea enviar hasta 10.000 militares adicionales a Oriente Medio

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
El presidente Donald Trump pospuso diez días su ultimátum de ataques contra las instalaciones energéticas de Irán.

Estados Unidos se plantea enviar hasta 10.000 militares adicionales a Oriente Medio, indicó este viernes un medio norteamericano, en plena especulación sobre la eventualidad de una operación terrestre en Irán.

El despliegue supondría un refuerzo considerable de la presencia militar en la zona, al tiempo que el presidente Donald Trump insiste en que Teherán está participando en unas conversaciones para poner fin al conflicto, que el sábado cumple un mes.

El Wall Street Journal reportó que la iniciativa le daría a Trump "más opciones militares" en la contienda, en la que participa también Israel.

Dichos militares se unirían a miles de soldados y marines ya desplegados en Oriente Medio.

Un responsable iraní avisó el miércoles que, en caso de invasión norteamericana de su territorio, Teherán activará a los rebeldes hutíes de Yemen para que ataquen a los buques en el mar Rojo y cierren de facto el estrecho de Bab el Mandeb.

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Dicho escenario se sumaría a la obstrucción del estrecho de Ormuz, que ha disparado los precios del petróleo y trastocado el mercado energético global.

"No está claro a qué lugar de Oriente Medio irán exactamente esas fuerzas, pero es probable que estén cerca de Irán y la isla de Jark, un polo fundamental para la exportación del petróleo" iraní, indicó el Wall Street Journal.

Trump ha pospuesto diez días su ultimátum de ataques contra las instalaciones energéticas de Irán, al destacar un avance en las conversaciones para poner fin a la guerra.

El ejército israelí mientras tanto dijo este viernes que llevó a cabo "una amplia oleada de ataques aéreos contra infraestructura del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán".

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