Estrella de España y el FC Barcelona se pierde el Mundial por una fractura

El mediocampista español Fermín López se perderá el Mundial por "una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho" en el triunfo 3-1 del Barcelona sobre el Betis el domingo, informó el club azulgrana este lunes.

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"El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico", añadió el Barcelona sobre el mediapunta de 23 años, jugador clave en el título de Liga logrado por el Barça.

El joven Fermín ha sido siete veces internacional con España y su presencia en la lista de 26 jugadores del seleccionador Luis de la Fuente era casi un hecho.

Dicho listado, que anunciará el próximo lunes, se espera con ansias en la nación ibérica.

Un tratamiento quirúrgico en un dedo del pie le descarta completamente para la disputa del Mundial, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

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Esta temporada Fermín se ganó el corazón de los culés y firmó 13 goles y 16 asistencias este curso contando todas las competiciones.