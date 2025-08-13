NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
visas

Estados Unidos restringe visas de funcionarios de varios países por complicidad con misiones médicas cubanas: nación sudamericana está en la lista

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Visas de trabajo en EE. UU. - Foto Canva
Visas de trabajo en EE. UU. - Foto Canva
El régimen de Miguel Díaz-Canel respondió de inmediato a las restricciones de Estados Unidos asegurando que esto demuestra la doctrina política que maneja el Gobierno de Trump.

Este miércoles se conoció que el gobierno de Estados Unidos impuso medidas para poner restricciones de visado a funcionarios gubernamentales de algunos países.

Las restricciones se aplicarán a funcionarios gubernamentales de países africanos, Cuba y Granada y Brasil, según han informado el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Según lo comunicado por el Departamento de Estado de la unión americana esta decisión es por su “complicidad en la estratagema”.

“Hoy, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visado a funcionarios de los gobiernos africanos, cubano y granadino, y a sus familiares, por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano”, dice el escrito.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó desde su cuenta de X que las restricciones a varios funcionarios gubernamentales africanos, cubanos y granadinos es por ser “cómplices del programa de exportación de mano de obra forzada del régimen cubano”.

“Nos comprometemos a poner fin a esta práctica. Los países cómplices de esta práctica explotadora deberían pensárselo dos veces”, añadió.

Según explica es porque el régimen cubano vende servicios a terceros países a través de las llamadas "misiones internacionalistas" que incluyen actividades médicas, las cuales representan la principal fuente de entrada de divisas para la isla.

“Este plan enriquece al corrupto régimen cubano al tiempo que priva al pueblo cubano de atención médica esencial”, añadió.

o

"Profesionales médicos son "alquilados" por otros países a precios elevados y la mayor parte de los ingresos se los quedan las autoridades cubanas", protestó el Departamento de Estado en un comunicado.

Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos tomará medidas para poner fin “a este trabajo forzado” y pide a los gobiernos que paguen directamente a los médicos por sus servicios y no “a los esclavizadores del régimen”.

“Estados Unidos continúa colaborando con los gobiernos y tomará las medidas necesarias para poner fin a dicho trabajo forzoso. Instamos a los gobiernos a que paguen directamente a los médicos por sus servicios, no a los esclavistas del régimen”, puntualizó.

De acuerdo con Washington el objetivo es "apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad" y "la rendición de cuentas de quienes perpetúan su explotación".

Además, exhorta a los países a seguir sus pasos, algo parecido a lo que había dicho en junio cuando impuso restricciones de visas a funcionarios de Centroamérica por el mismo motivo.

“Estados Unidos busca apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad y la dignidad, y promover la rendición de cuentas de quienes perpetúan su explotación”, aseveró.

“Hacemos un llamamiento a todas las naciones que apoyan la democracia y los derechos humanos para que se unan a nosotros en este esfuerzo para enfrentar los abusos del régimen cubano y apoyar al pueblo cubano”, finaliza el texto.

Régimen cubano respondió de inmediato:

El régimen de Miguel Díaz-Canel respondió de inmediato a las restricciones de Estados Unidos asegurando que esto demuestra la doctrina política que maneja el gobierno de Trump.

Desde la red social de X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó que: “Estados Unidos demuestra imposición y agresión con la fuerza como nueva doctrina de política exterior de ese gobierno. Cuba continuará prestando servicios”.

En julio, la administración de Donald Trump endureció su política contra Cuba luego de sancionar al líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel por participar en “graves violaciones de derechos humanos”.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

