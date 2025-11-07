NTN24
El Salvador

Entregan a El Salvador a pandilleros "altamente peligrosos" que fueron expulsados de México

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Imagen en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. (Presidencia de El Salvador - EFE)
Imagen en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. (Presidencia de El Salvador - EFE)
Cientos de pandilleros huyeron de El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició una "guerra" contra esos grupos criminales bajo un régimen de excepción aprobado en 2022.

Las autoridades de Guatemala entregaron a El Salvador a dos pandilleros "altamente peligrosos" de la Mara Salvatrucha, que fueron expulsados de México, informó este viernes la policía guatemalteca.

Cientos de pandilleros huyeron de El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició una "guerra" contra esos grupos criminales bajo un régimen de excepción aprobado en 2022, criticado por grupos de derechos humanos porque permite arrestos sin orden judicial.

La entrega de los pandilleros, que habían sido detenidos en México, se realizó la noche del jueves en un paso fronterizo horas después de haber sido "expulsados" por parte de autoridades mexicanas, dijo a los medios el vocero de la policía de Guatemala, Edwin Monroy.

Uno de los pandilleros, identificado como Nelson Ramos, de 45 años, alias Mamachana, fue condenado en 2003 a 18 años de cárcel por los delitos de asesinato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado, dijo el funcionario.

Monroy precisó que el otro pandillero, identificado como Henry Aguilar, de 26, alias White, era buscado en su país por el delito de "agrupaciones ilícitas".

Según cifras oficiales, más 89.000 personas acusadas de ser pandilleros y colaboradores de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 -ambas agrupaciones declaradas como "terroristas" por Estados Unidos- han sido detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador.

La "guerra" antipandillas de Bukele redujo los homicidios a mínimos históricos, pero grupos de derechos humanos denuncian que hay miles de inocentes tras las rejas.

Hace unos días, el candidato derechista a la presidencia de Chile Johannes Kaiser defendió el uso de la fuerza letal contra criminales y aseguró que enviaría a El Salvador a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

El diputado dijo que le gustaría enviar a la cárcel de alta seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele para pandilleros, a "extranjeros ilegales que se encuentran en Chile con antecedentes penales, miembros del Tren de Aragua y de organizaciones criminales".

Kaiser, un diputado de 49 años, está en alza en las encuestas con miras a las elecciones presidenciales chilenas del próximo 16 de noviembre, donde se posiciona con 15% de las preferencias, rondando el tercer lugar.

Las encuestas, en veda desde el 2 de noviembre, le han sido favorables en las últimas semanas y lo sitúan peleando el tercer puesto de la primera vuelta con la aspirante de la derecha tradicional Evelyn Matthei.

