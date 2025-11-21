"No tiene sentido estar jugando tres años y 90 partidos para eliminar a tres equipos": la fuerte crítica contra las Eliminatorias Sudamericanas en dura comparación con Europa

El reconocido periodista deportivo Alexis Martín-Tamayo Blázquez, más conocido popularmente como Míster Chip, hizo una ácida crítica hacia el formato de las Eliminatorias Sudamericanas que en su última edición clasificó de forma directa a seis de las 10 selecciones que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y que además otorgó un cupo al repechaje internacional para el séptimo de la clasificación.

“El sistema de clasificación es obsoleto, no tiene sentido estar jugando tres años y 90 partidos para eliminar a tres equipos”, afirmó Míster Chip en un reciente análisis que compartió en su canal de Youtube.

El especialista en datos del fútbol también definió como un “absoluto sin sentido estar jugando tres años para meter a siete de 10 equipos”. “Este es un intento desesperado para que el fútbol sudamericano recupere su esencia”, expresó sobre su crítica.

También dejó claro que las Eliminatorias Sudamericanas, por la calidad de las selecciones que la disputan, era de las más bonitas que había en el mundo pero que en la última edición, desafortunadamente, “hemos llegado con todo resuelto a la última fecha salvo una plaza de repechaje”.

“En las Eliminatorias europeas en nueve de los 12 grupos se llegó con todo por decidir. En Europa hay drama hasta el último instante. En Concacaf estaba todo por decidir hasta la última jornada”, narró a modo de comparación.

Finalmente, la celebridad de redes sociales y medios digitales aseguró que "alguien tiene que hacer algo" de cara a futuras ediciones de las clasificatorias al Mundial de Sudamérica.

“Nos tienen que devolver el drama y la emoción que había en las Eliminatorias Sudamericanas”, reclamó.

En la recién terminada eliminatoria sudamericana las selecciones de Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay se clasificaron de forma directa a la Copa del Mundo que tendrá lugar en 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Bolivia, que fue séptima en la tabla de posiciones, se quedó entre tanto con la plaza del repechaje.