Estados Unidos confirmó este jueves nuevo ataque contra embarcación que "traficaba estupefacientes" en el Caribe

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este jueves en horas de la noche que hubo un nuevo ataque de las fuerzas armadas de su país contra una presunta ‘narcolancha’ en aguas del Caribe.

El nuevo bombardeo hecho por Estados Unidos dejó muertas a las tres personas que se encontraban en la embarcación.

“Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada”, expresó.

Hegseth aseveró que la embarcación traficaba “estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales”. “Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron”, aseveró.

“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos”, aseveró.

Además, en el mensaje, publicado mediante la red social X, expresó: “Como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”.

El nuevo ataque se da en medio del poderoso despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe para luchar contra organizaciones del narcotráfico.

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.