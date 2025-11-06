NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Narcolancha

Estados Unidos confirmó este jueves nuevo ataque contra embarcación que "traficaba estupefacientes" en el Caribe

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataque contra presunta narcolancha. (Secretario de Guerra de EEUU)
Ataque contra presunta narcolancha. (Secretario de Guerra de EEUU)
El nuevo bombardeo hecho dejó muertas a las tres personas que se encontraban en la presunta narcolancha.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este jueves en horas de la noche que hubo un nuevo ataque de las fuerzas armadas de su país contra una presunta ‘narcolancha’ en aguas del Caribe.

El nuevo bombardeo hecho por Estados Unidos dejó muertas a las tres personas que se encontraban en la embarcación.

o

“Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada”, expresó.

Hegseth aseveró que la embarcación traficaba “estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales”. “Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron”, aseveró.

“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos”, aseveró.

Además, en el mensaje, publicado mediante la red social X, expresó: “Como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”.

El nuevo ataque se da en medio del poderoso despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe para luchar contra organizaciones del narcotráfico.

o

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.

Temas relacionados:

Narcolancha

Pete Hegseth

Ataque

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Estallido nuclear / FOTO: Captura de video
Estados Unidos

“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Javier Milei, presidente de Argentina / FOTO: EFE
Javier Milei

Contundente victoria del partido La Libertad Avanza de Javier Milei en las legislativas de Argentina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estallido nuclear / FOTO: Captura de video
Estados Unidos

“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Yorbin García
Presos políticos en Venezuela

Yorbin García, detenido en actos religiosos de José Gregorio Hernández en Isnotú, es trasladado a la peligrosa cárcel de Yare

Mundial Sub-20 Colombia- Francia - Fotos AFP
Selección Colombia

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20: "Una medalla sería lo rescatable"

Marcelo Gallardo renovó contrato con River Plate hasta finales de 2026 - Foto: EFE
River Plate

"Estamos en un momento malo y no estamos ajenos a la realidad": Marcelo Gallardo fue autocrítico en su renovación con River Plate

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Javier Milei, presidente de Argentina / FOTO: EFE
Javier Milei

Contundente victoria del partido La Libertad Avanza de Javier Milei en las legislativas de Argentina

Amnistía Internacional - Foto EFE/ Manuel Finol
Amnistía Internacional

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda