Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Durante una declaración a NTN24, el legislador estadounidense defendió el despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump en aguas internacionales contra el narcotráfico.

En entrevista con NTN24, el senador republicano Pete Ricketts se refirió al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para los Estados Unidos. El presidente (Donald Trump) está tomando las acciones oportunas para destruir esas lanchas que están introduciendo peligrosas drogas que matan a miles de personas en Estados Unidos cada año. Si hubiera sido otro tipo de ataque no se habría cuestionado la respuesta militar… así que el presidente está haciendo lo correcto”, señaló.

La declaración Ricketts, quien representa al estado de Nebraska, tiene lugar en medio de la expectativa que existe actualmente en Estados Unidos por la comparecencia del secretario de Estado Marco Rubio al Senado en donde explicará los recientes ataques contra narcolanchas en aguas internacionales.

La visita de Rubio se produce en medio de crecientes críticas de congresistas demócratas que exigen que operaciones militares de este tipo sean previamente consultadas con el Congreso.

Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Rubio acudirá al Capitolio para informar a un grupo de doce senadores, en el que se incluyen algunos del Partido Demócrata.

De acuerdo con datos oficiales, Estados Unidos ha destruido 15 presuntas narcolanchas desde el comienzo del despliegue militar, con un saldo de 64 presuntos narcoterroristas abatidos en el mar Caribe y el Pacífico.

