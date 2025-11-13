De qué se tratan los acuerdos comerciales que anunció Estados Unidos con cuatro países de Latinoamérica

Este jueves, el Gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos anunció que cerró acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

Se trata de la más reciente serie de pactos alcanzados en esa materia desde que el mandatario republicano lanzó su guerra de aranceles a nivel global.

VEA TAMBIÉN Colombia entra en el grupo de países con ventaja comercial frente a los aranceles de EE. UU. o

Según la Casa Blanca, los cuatro países latinoamericanos aceptaron abrir sus mercados a productos estadounidenses a cambio de una reducción de los aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos, entre ellas las agrícolas.

Por consiguiente, algunos precios de productos como el café en el mercado estadounidense podrían bajar ante el descontento de los consumidores por el aumento del costo de la vida desde que Trump asumió su segundo mandato en enero.

"Creemos que estos acuerdos ayudarán a alcanzar un comercio equilibrado, la reciprocidad y reducir los déficit de larga data", aseguró un alto funcionario de Estados Unidos ante la prensa.

La misma fuente añadió: "Nuestra expectativa es que habrá algunos efectos positivos en los precios, en productos como café, cacao, bananas".

VEA TAMBIÉN Trump llega a un acuerdo con el presidente de China que recorta aranceles y facilita suministros de tierras raras o

Precisó que el gravamen arancelario del 10% impuesto a las exportaciones de Guatemala, El Salvador y Argentina, y del 15% a los provenientes de Ecuador, "permanecerán sin cambios", pero "habrá una reducción" en un cierto número de mercancías.

Hace un par de meses, el presidente Trump impuso aranceles adicionales del 10% o el 15% a países latinoamericanos como parte de la nueva política comercial de Estados Unidos, los más bajos en comparación a otros países como China.