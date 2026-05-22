Embajada de EE. UU. en Cuba le da la bienvenida al portaviones USS Nimitz al Caribe al replicar un video publicado por el Comando Sur

La Embajada de Estados Unidos en Cuba le dio la bienvenida al portaviones USS Nimitz, que llegó al Caribe en medio de la acusación de Washington contra el dictador cubano Raúl Castro.

El mensaje de la sede diplomática del país norteamericano en la isla se dio como una réplica a la publicación en la red social X del Comando Sur sobre la llegada del poderoso buque al Caribe y que estuvo acompañada por un video que muestra a la flota militar completa.

"¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz! El portaaviones USS Nimitz (CVN 68), el Ala Aérea Embarcada 17 (CVW-17), el USS Gridley (DDG 101) y el USNS Patuxent (T-AO 201) representan la máxima preparación y presencia, un alcance y letalidad sin igual, y una ventaja estratégica", escribió la Embajada.

El video del Comando Sur, de más de un minuto de duración, incluye varias tomas de la flota, así como información con sus características. "Potencia, presencia, precisión y versatilidad sin igual", dice uno de los mensajes en el video.

"El USS Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el Estrecho de Taiwán hasta el Golfo Pérsico", agregó la Embajada en una réplica al post del Comando Sur.

En el mensaje de redes sociales, tanto el Comando Sur como la Embajada de Estados Unidos en Cuba, mencionaron las cuentas en X de otras entidades militares y políticas.

Dichas entidades fueron el Departamento de Guerra de Estados Unidos, la Armada, las Fuerzas Navales del Comando Sur y la cuarta Flota de los Estados Unidos, las Fuerzas del Comando de la Flota de Estados Unidos, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El portaviones es descrito en el video como "una auténtica maravilla de la ingeniería capaz de desplegar rápidamente su potencia de combate en cualquier parte del mundo".

Asimismo, se puede apreciar cómo es el momento del despegue de los aviones de combate desde la plataforma del USS Nimitz.

"Una potencia de fuego increíble. Superioridad aérea con más de 60 aviones de combate. Sistemas de armamento avanzados. Sistemas avanzados de mando, control, comunicaciones, informática e inteligencia (C4I)", precisa el clip.

En la información compartida por el Comando Sur dentro del video también se muestran las misiones en las que ha participado el equipo militar.

VEA TAMBIÉN El Comando Sur de Estados Unidos difunde imagen de llegada de poderoso portaviones al Caribe en medio de presión a Cuba o

"Experiencia de combate sin igual, incluyendo misiones de apoyo. Operación Tormenta del Desierto, Operación Libertad Iraquí y Operación Resolución Inherente", exponen.

"Una piedra angular de la estrategia y el poderío militar de Estados Unidos", concluye el clip.