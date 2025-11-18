¿Estamos cerca del fin del TPS para los venezolanos? Un abogado de inmigración aclara qué viene y quiénes mantienen protección hasta 2026

El Estatus de Protección Temporal (TPS) atraviesa una fase decisiva, actualmente el programa está suspendido mientras se desarrolla un proceso ordenado por la Corte Suprema de Estados Unidos que evalúa si el Gobierno puede proceder su terminación.

Sin embargo, aunque parezca el fin del programa migratorio, el abogado de inmigración Héctor Benítez de la firma Benme Legal, subraya que “el TPS todavía no ha muerto” y asegura que el programa “aún tiene dos etapas más que deben cumplirse” antes de que se confirme su continuidad o su eliminación definitiva.

Según explica, la primera etapa clave es una decisión pendiente en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que deberá emitir un fallo antes de que la propia Corte Suprema defina si el TPS seguirá vigente o no para la población.

Quiénes siguen protegidos hasta 2026

Benítez destaca que con base en decisiones judiciales actuales, existe un grupo importante que mantiene protección de estadía y autorización de empleo hasta octubre de 2026.

“Todas aquellas personas que hayan hecho su renovación y pedido la extensión del permiso de trabajo antes del 5 o 6 de febrero de 2025, mantienen autorización de estadía y trabajo hasta octubre del 2026”, precisó.

El abogado agrega que esta protección también incluye a quienes recibieron la aprobación del TPS dentro de ese mismo periodo, incluso si su caso fue procesado de manera excepcional.

¿Aún se puede aplicar al TPS?

Respecto a nuevas inscripciones, el abogado es claro:

“En el caso particular del TPS de Venezuela ya no puedes hacer una aplicación nueva, por los momentos”, señaló.

Añadió que si la Corte Suprema abre algún espacio durante su deliberación, podría eventualmente habilitar una extensión o nueva ventana de registro, aunque eso aún es incierto.

Los que siguen dentro del proceso

Para quienes ya estaban activos y aplicaron en las fechas correctas, el mensaje es tranquilizador:

“Si usted aplicó antes de las fechas estipuladas, sigue contando con autorización de estadía y de empleo hasta octubre del 2026”, reiteró Benítez.

