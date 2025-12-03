NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025

China

China, aliada de Maduro, asegura que trabaja para evitar el uso de la fuerza en Venezuela

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Lin Jian, portavoz de la Cancillería de China
En los últimos años, Pekín ha reforzado intercambios comerciales con el régimen de Nicolás Maduro, siendo uno de sus aliados junto a países como Rusia e Irán.

China expresó este miércoles que "se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países", a propósito de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos en medio de un despliegue militar contra el narcotráfico en aguas del Caribe, mientras el presidente Donald Trump advierte que prepara ataques por tierra.

o

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian manifestó que el país "se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto".

"El Gobierno chino trabaja con todas las partes para salvaguardar el estatus de la 'zona de paz' de América Latina y el Caribe y evitar una mayor escalada de la situación", agregó el portavoz.

En los últimos años, Pekín ha reforzado intercambios comerciales con el régimen de Nicolás Maduro, siendo uno de sus aliados junto a países como Rusia e Irán.

Washington afirma que Maduro encabeza un supuesto cártel de la droga y mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe. Entre las fuerzas desplegadas se encuentra el portaaviones más grande del mundo.

Maduro advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.

o

Una acción militar desde el norte "pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial", sostiene.

Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano "por tierra" comenzarían "muy pronto".

