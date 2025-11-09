NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Viaje al espacio

Se cancela el lanzamiento del imponente cohete de Jeff Bezos, fundador de Amazon, que entra a la carrera espacial contra Elon Musk

noviembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Jeff Bezos/ New Glenn/ Marte/ Elon Musk - Fotos EFE
Jeff Bezos/ New Glenn/ Marte/ Elon Musk - Fotos EFE
El vuelo inaugural del New Glenn en enero se consideró un éxito, pues su carga útil alcanzó la órbita y realizó con éxito las pruebas.

El New Glenn, el imponente cohete construido por la compañía espacial Blue Origin de Jeff Bezos, está listo para despegar en su segunda misión, mientras se intensifica la competencia con SpaceX de Elon Musk.

Aunque el lanzamiento estaba previsto para este domingo, fue aplazado debido al mal tiempo y aún se desconoce la nueva fecha en que se programrará.

"El lanzamiento de NG-2 de hoy se ha cancelado debido a las condiciones meteorológicas, concretamente a la presencia de nubes cúmulos. Estamos evaluando las posibilidades para nuestro próximo intento de lanzamiento en función de la previsión meteorológica", publicó Blue Origin en su cuenta de X.

El cohete de 98 metros tiene la misión de enviar las naves espaciales gemelas ESCAPADE de la NASA a Marte, en un intento por estudiar la historia climática del Planeta Rojo y allanar el camino para una futura exploración humana.

o

El lanzamiento de Blue Origin también servirá como prueba clave para determinar si puede lograr la recuperación del propulsor, lo que supondría un gran avance técnico para la compañía si tuviera éxito.

El cohete iba a despegar este fin de semana durante una ventana de lanzamiento de 88 minutos. La reprogramación, sin embargo, podría resultar complicada debido al cierre parcial del Gobierno estadounidense.

Para aliviar la congestión del espacio aéreo, la Administración Federal de Aviación (FAA) limitará los lanzamientos de cohetes comerciales a partir del lunes.

o

El vuelo inaugural del New Glenn en enero se consideró un éxito, pues su carga útil alcanzó la órbita y realizó con éxito las pruebas.

Pero su cohete propulsor de primera etapa, que debía ser reutilizable, no logró aterrizar en una plataforma en el Atlántico y, en cambio, se perdió durante el descenso.

Esta vez intentará una vez más recuperar la etapa de propulsión. Hasta ahora, solo SpaceX, la compañía de Musk, lo ha logrado.

Las empresas espaciales rivales de los multimillonarios Musk y Bezos están inmersas en una carrera espacial comercial que recientemente se ha intensificado, después de que la agencia espacial federal estadounidense abriera las licitaciones para su misión lunar prevista, en medio de quejas de que SpaceX estaba "rezagada".

George Nield, un alto ejecutivo aeroespacial cuyo trabajo promueve la industria espacial comercial y que ha volado con Blue Origin en el pasado, dijo que hay mucho en juego en el lanzamiento del NG-2.

El resultado del lanzamiento será un indicador de "qué tan bien lo están haciendo y cuánto progreso han logrado", indicó.

Si todo sale según lo previsto, los dos satélites gemelos a bordo del New Glenn llegarán a la órbita de Marte en 2027.

Durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, su administración ha ejercido una fuerte presión sobre la NASA para que acelere sus avances en el envío de una misión tripulada a la Luna, en medio de una carrera declarada con China.

o

Mason Peck, profesor de aeronáutica en la Universidad de Cornell y exjefe de tecnología de la NASA, afirmó que una mayor competencia entre SpaceX y Blue Origin podría "ampliar nuestras opciones en lo que respecta a los lanzamientos".

"Más lanzamientos significan más ideas en el espacio", sostuvo Peck. "No puede ser malo que Blue Origin se quede un poco atrás".

