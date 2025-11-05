Carlo Ancelotti vivió un incómodo momento tras ser criticado por una leyenda de Brasil en pleno homenaje por dirigir al combinado nacional

El entrenador italiano Carlo Ancelotti fue protagonista de un incómodo momento tras ser el objeto de críticas de varios exjugadores de Brasil.

El técnico de la ‘verdeamarela’ participó en el Foro Brasileño de Entrenadores de Fútbol que tuvo lugar en Río de Janeiro.

Allí la llegada del experimentado técnico al conjunto nacional fue duramente cuestionado y criticado por varias exfutbolistas y referentes en Brasil.

El legendario arquero Emerson Leao, que se coronó campeón del mundo con Brasil en 1970, criticó la decisión de traer un entrenador extranjero para dirigir al combinado nacional.

Ante los presentes y con Ancelotti a su lado, Leao afirmó: “yo siempre dije que no, no me gustan los entrenadores extranjeros en mi país”.

El exarquero del Palmeiras continuó diciendo que antes decía que “no soportaba y no soportaría entrenadores extranjeros. Sabes que ya lo he dicho y no miento, no cambio mi opinión”.

Sin embargo, agregó que tiene que ser lo suficientemente inteligente para poder admitir que el que traigan a un entrenador extranjero son ellos.

“En todo esto solo hay un culpable: nosotros. Nosotros, los entrenadores, somos culpables de la invasión de otros entrenadores que no tienen nada que ver con esto”, puntualizó.

El exjugador de Gremio dijo que no se refería a nadie en particular ni a una nacionalidad especifica, pero explicó que está admitiendo su error.

Sus palabras generaron un ambiente tenso puesto que Ancelotti escuchó a su lado todo lo que dijo con una cara que demostraba su incomodidad.

No obstante, lo incómodo de la situación continuó escalando debido a la intervención del exfutbolista Oswaldo de Oliveira.

El exentrenador de Fluminense siguió las palabras de Leao diciendo: “No quería un entrenador extranjero, pero no había otra opción”.

“Si tenía que ser él, tenía que ser este señor. Esperaba que fuera él”, añadió refiriéndose a Ancelotti.

Y remató todo concluyendo: “Después de que se retire, como campeón del mundo, que venga un brasileño”.

El italiano, de 66 años, fue uno de los técnicos homenajeados en dicho evento, pero todo eso quedó de lado al tener que escuchar de exreferentes de la selección de Brasil como no era tan bienvenido como pensaba.

Las críticas a las que fue sujeto Ancelotti no cayeron bien ni entre la hinchada ni en los medios de comunicación locales.

El diario Globo Esporte expresó en su reciente artículo que los dos exfutbolistas “lo avergonzaron”.

Mientras que los internautas calificaron la situación de irrespeto y burlas innecesarias para quien dirige a la selección.

“La situación más vergonzosa que he presenciado en mi vida”, “En serio, ¿qué demonios es esto?”, “Tuve que verlo unas 15 veces para confirmar que no era inteligencia artificial”, “¡Qué vergüenza!”, “Tratan al mejor entrenador del mundo como si fuera uno cualquiera”, “¡Ancelotti merece respeto!”, son algunos de los comentarios.

Otro usuario dijo: “Aquí no hay ningún entrenador capaz de jugar bien al fútbol, así que buscamos al mejor del mundo, ¿cuál es el problema?”.

El incómodo momento se dio tan solo horas después de que el exentrenador del Real Madrid diera a conocer la lista de los 23 convocados para los amistosos que enfrentará Brasil ante Senegal y Túnez.