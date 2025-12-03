NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Vladímir Putin

"No tenemos intención de combatir con Europa, pero si Europa de repente quiere guerra, estamos listos": Vladímir Putin

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: NTN24
Putin enfatizó que las fuerzas rusas están actuando con "precisión quirúrgica" en territorio ucraniano.

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió el martes a los países europeos que Rusia está preparada para enfrentarse militarmente si Europa opta por una guerra, declaraciones que hizo poco antes de recibir en el Kremlin al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra, estamos listos”, afirmó ante medios rusos.

Putin enfatizó que Europa “no es Ucrania”, y mencionó que en territorio ucraniano las fuerzas rusas actúan con “precisión quirúrgica”, con lo que negó la existencia de bombardeos indiscriminados que Kiev y países occidentales han denunciado.

“Esta no es una guerra en el sentido moderno del término. Si Europa quiere una guerra y la empieza, entonces puede darse una situación en la que no habrá nadie con quien llegar a un acuerdo”, dijo.

El mandatario ruso sostuvo que las naciones europeas apoyan la vía militar porque se niegan a aceptar el plan de paz inicial propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, que, según Putin, equivalía prácticamente a la rendición de Ucrania al exigir que renunciara a ingresar en la OTAN, abandonara el Donbás, desistiera de reclamar reparaciones y redujera su ejército.

También acusó a los gobiernos europeos de vivir “engañados” al pensar que pueden imponer a Rusia una “derrota estratégica”, e insistió en que las fuerzas rusas ya han tomado Pokrovsk, en la región de Donetsk, lo que calificó como su mayor avance en más de tres años de guerra, una afirmación desmentida por Ucrania.

“Aun así, entienden que eso quedó atrás hace tiempo. En su momento confundieron sus deseos con la realidad. Pero no pueden ni quieren admitirlo”, aseguró.

Aunque Putin rechazó las propuestas de paz impulsadas por Europa, señaló que el continente podría volver a participar en el proceso negociador si sus líderes deciden “aceptar la realidad” y partir de la situación actual sobre el terreno.

De momento, Putin no baja la guardia con los ataques a Ucrania. Con frecuencia, las autoridades del país que administra Volodímir Zelenski precisan que “Rusia atenta casi a diario con drones o misiles”.

La invasión rusa de Ucrania es un conflicto militar a gran escala iniciado el 24 de febrero de 2022, que representa la mayor escalada de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, y el mayor conflicto convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que inició la invasión, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha justificado tal acción como una "operación militar especial" para, según su criterio, "proteger" a las regiones separatistas en el este de Ucrania.

