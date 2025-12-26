"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria
Estados Unidos llevó a cabo una operación militar quirúrgica contra posiciones del autodenominado Estado Islámico en territorio nigeriano, en respuesta a la escalada de violencia contra población civil.
El ataque fue ejecutado desde un navío de la Armada Estadounidense ubicado en el Golfo de Guinea, en coordinación con autoridades de Nigeria.
Según el análisis de Erick Encinas, periodista y experto en temas internacionales, la operación responde a advertencias previas del presidente Trump ante lo que califica como un genocidio contra cristianos.
"Estamos hablando ya realmente de un genocidio, estamos hablando de miles de cristianos que han sido ejecutados, también de mujeres cristianas que han sido violadas y después asesinadas", explicó Encinas durante su intervención.
El especialista detalló que el Estado Islámico ha intensificado sus ataques en Nigeria, donde "se han cavado pozas en algunas partes de Nigeria donde se esconden estos asesinatos, estas personas muertas en manos del Estado Islámico".
La fecha del ataque coincide con la temporada navideña, período que estos grupos terroristas consideran simbólico de la cristiandad y aprovechan para intensificar sus acciones violentas.
Encinas calificó la operación como "quirúrgica" debido a su carácter selectivo, limitándose a objetivos específicos del Estado Islámico.
"Este ataque ha sido quirúrgico, yo lo diría que ha sido quirúrgico más bien porque se ha limitado a ser muy selectivo y atacar objetivos del Estado Islámico", señaló el analista, quien adelantó que podrían producirse más ataques si el grupo terrorista mantiene su línea de acción.