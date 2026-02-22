NTN24
Domingo, 22 de febrero de 2026
Gas

Colombia asegura que no podrá importar gas de Venezuela a través de Ecopetrol debido a que necesita licencia de Estados Unidos ante sanciones de la OFAC

febrero 22, 2026
Por: Luis Cifuentes
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se reunió en días pasados con Delcy Rodríguez en Caracas para llegar a un acuerdo.

Pese a los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por importar gas de Venezuela ante un eventual desabastecimiento en el país, este domingo se confirmó que no será posible debido a las sanciones por parte de Estados Unidos que recaen sobre el régimen venezolano.

Así lo señaló en las últimas horas el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien se reunió en días pasados con Delcy Rodríguez en Caracas para llegar a un acuerdo sobre importación de gas venezolano.

Infortunadamente, no podrá ser, parece, a través de Ecopetrol que podamos hacer esta transacción”, dijo el funcionario.

Según indicó Palma, para concretar un intercambio de gas con Venezuela a través de Ecopetrol es necesario tramitar una licencia debido a las sanciones que recaen sobre PDVSA, la empresa estatal venezolana, ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC, por sus siglas en inglés).

Lo que dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado. A nosotros nos importa el tiempo. Queremos ser prácticos, queremos ser pragmáticos”, dijo Palma.

Cabe resaltar que la intención de importar gas desde Venezuela por parte del gobierno colombiano viene desde meses atrás, incluso antes de la captura de Nicolás Maduro.

Desde diciembre de 2024, Colombia enfrenta un déficit de gas natural y su capacidad para cubrir la demanda en plantas térmicas e incluso en hogares podría agotarse muy pronto.

Las reservas disminuyeron a su punto más bajo en 10 años y los próximos cuatro años podrían ser complejos en esta materia.

Si bien tras la reunión con Delcy Rodríguez, Palma celebró “avances importantes en la integración energética regional” en una publicación en la red social X, finalmente Colombia no podrá contar con el gas venezolano al menos en el corto plazo.

