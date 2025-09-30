“Estamos peor que al inicio, porque ahora están desaparecidos, tememos por su vida”: Aurora Silva, esposa del preso político venezolano Freddy Superlano

Desde hace un mes no se conoce el paradero de Freddy Superlano, opositor venezolano, quien fue detenido de manera arbitraria por parte del Sebin el 30 de julio del año 2024, y estuvo recluido hasta hace un tiempo en El Helicoide (Centro de Procesados y Penados, Área Metropolitana de Caracas I).

Acusado de terrorismo y traición a la patria, Superlano lleva más de un año separado de su familia, que actualmente vive con zozobra al no conocer acerca de su paradero. Así lo dio a conocer su esposa Aurora Silva, en el programa La Tarde de NTN 24, donde entregó detalles de la situación que vienen afrontando de un tiempo hacia acá.

“14 meses de su detención, 13 meses aislado e incomunicado en El Helicoide, donde se le ha ejercido tortura psicológica. Además, ahora estamos peor que al inicio: un mes desaparecido, sin información oficial de dónde se encuentran él y su compañero Ronald Carreño”, expresó la cónyuge del opositor.

Con la finalidad de conocer el paradero de su esposo, Aurora ha acudido a varias instituciones como el Ministerio de Penitenciaria, tribunales y la Defensoría del Pueblo, pero hasta la fecha ninguno le ha dado información respecto al paradero de él. “Qué cinismo y falta de respeto para esta situación”, manifestó.

Una situación preocupante, pues los familiares tanto de Freddy Superlano como de Ronald Carreño no fueron notificados del traslado; ellos vinieron a enterarse un día de visita en El Helicoide, lugar donde se les notificó que recogieran las pertenencias de ellos, pues ya no se encontraban allí.

VEA TAMBIÉN “Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga o

“Ahora estamos peor que al inicio, porque ahora están desaparecidos, no sabemos, tememos por su vida, sabemos a lo que nos estamos enfrentando, todas las amenazas que ha hecho públicamente el gobierno; ante esto, ¿qué podemos imaginar nosotros como familia?”, señaló Aurora Silva.

Teniendo en cuenta que se aproxima la canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen, las familias de varios presos políticos han realizado una carta abierta al papa León XIV para que interceda por la liberación de los presos políticos de Venezuela.