“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

La eliminación de subsidios al combustible en Ecuador ha desatado una ola de protestas que ya deja un saldo trágico de un muerto y más de 17 heridos.

El clima político se torna cada vez más tenso mientras crece la presión social en las calles.

Para hablar sobre este tema, Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre la situación en el país, la expresidenta comentó que “hay una situación compleja y hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”.