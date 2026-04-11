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Sábado, 11 de abril de 2026
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Deshielo

“Estamos perdiendo hielo cada vez más rápido”: la alerta por el deshielo en el Ártico

abril 11, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Deshielo ártico - Foto Canva
Deshielo ártico - Foto Canva
El Ártico vuelve a encender las alarmas: por segundo año consecutivo, el hielo marino alcanza mínimos históricos, mientras expertos advierten que su pérdida acelera el calentamiento global y agrava eventos extremos en todo el planeta.

Datos de la NASA y el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo confirman que la extensión del hielo marino llegó a 14,29 millones de km², muy por debajo del promedio histórico. Esta reducción refleja una tendencia sostenida en las últimas décadas.

El fenómeno tiene un efecto directo en el clima global. Según la Fundación We Are Water, el hielo actúa como un espejo que refleja la radiación solar, pero al derretirse es reemplazado por océano oscuro que absorbe hasta el 90% del calor, generando un círculo vicioso que intensifica el calentamiento.

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La geógrafa Silvana Espinosa, especialista de Greenpeace, advirtió que el proceso se ha acelerado en los últimos años: “Estamos viendo cómo el hielo en el Ártico ha ido disminuyendo de manera constante, y cada vez se pierde más rápido por el aumento de las temperaturas globales”.

La experta también explicó que este cambio altera un equilibrio natural: “El hielo se forma en invierno y se derrite en verano, pero ahora estamos perdiendo más de lo que se recupera”. Esto pone en riesgo reservas clave de agua dulce y afecta el sistema climático global.

“Estamos viendo un aumento en la frecuencia e intensidad de olas de calor, sequías y lluvias extremas”, señaló Espinosa, quien advierte que estos fenómenos son parte de un sistema climático cada vez más inestable.

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