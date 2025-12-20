NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Sociedad

"Estamos salvando a 150 niños": Juliana Londoño Villa, actual gestora social de Manizales, Colombia, sobre el programa 'Buenas Noches'

diciembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
Esta importante figura habló en el espacio televisivo Mujeres de Ataque de NTN24 sobre las principales líneas de acción de sus proyectos sociales que incluyen: la protección a la infancia, educación sexual y juvenil, inclusión y cuidado, y empoderamiento femenino.

Juliana Londoño Villa, actual gestora social de Manizales en 2025, lidera diversas iniciativas sociales enfocadas principalmente en la infancia, las mujeres y el fortalecimiento del tejido comunitario.

“Estamos salvando a 150 niños hoy con el programa ‘Buenas Noches’... Soñamos con que ‘Buenas Noches’ tenga sede 2 y sede 3”, dijo la entrevistada.

Continuó: “Tenemos una lista de espera inmensa. Necesitamos que la sede 1 de ‘Buenas Noches’, crezca y que la gente lo conozca y lo defienda”.

Finalmente, en el canal de las Américas, Londoño Villa envió un mensaje de reflexión en el marco de la época decembrina.

“Felices fiestas, la Navidad es para pasarla en familia y para dar a quienes necesitan, denle a niño un juguete, a un viejito una ruana, recuerden que siempre hay quienes nos necesitan”, complementó.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

