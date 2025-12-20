"Estamos salvando a 150 niños": Juliana Londoño Villa, actual gestora social de Manizales, Colombia, sobre el programa 'Buenas Noches'
Juliana Londoño Villa, actual gestora social de Manizales en 2025, lidera diversas iniciativas sociales enfocadas principalmente en la infancia, las mujeres y el fortalecimiento del tejido comunitario.
Esta importante figura habló en el espacio televisivo Mujeres de Ataque de NTN24 sobre las principales líneas de acción de sus proyectos sociales que incluyen: la protección a la infancia, educación sexual y juvenil, inclusión y cuidado, y empoderamiento femenino.
“Estamos salvando a 150 niños hoy con el programa ‘Buenas Noches’... Soñamos con que ‘Buenas Noches’ tenga sede 2 y sede 3”, dijo la entrevistada.
Continuó: “Tenemos una lista de espera inmensa. Necesitamos que la sede 1 de ‘Buenas Noches’, crezca y que la gente lo conozca y lo defienda”.
Finalmente, en el canal de las Américas, Londoño Villa envió un mensaje de reflexión en el marco de la época decembrina.
“Felices fiestas, la Navidad es para pasarla en familia y para dar a quienes necesitan, denle a niño un juguete, a un viejito una ruana, recuerden que siempre hay quienes nos necesitan”, complementó.