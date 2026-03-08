NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Irán

Régimen de Irán asegura que ya eligió al sucesor de Alí Jamenei y Trump dice que "no durará mucho" sin su "aprobación"

marzo 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Aunque la Asamblea de Expertos del régimen de Irán dijo que los clérigos encargados lograron un consenso, no reveló el nombre del sucesor del tirano abatido Alí Jamenei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el nuevo líder supremo del régimen Irán "no durará mucho" sin su aprobación, después de que las autoridades iraníes anunciaran que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor del tirano Alí Jamenei.

En el noveno día de conflicto, la Asamblea de Expertos del régimen de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero no reveló el nombre del sucesor de Jamenei.

o

Jamenei, de 86 años, fue abatido el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que desató el conflicto que ahora se extiende por Medio Oriente y más allá de la región.

En la última semana circularon varios nombres para el puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei, de 56 años, considerado una de las personalidades más influyentes.

Trump ya descalificó la semana pasada a Mojtaba Jamenei al afirmar que es un "peso ligero". "Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho", agregó.

Israel, en cualquier caso, ya anunció que el nuevo líder será "un objetivo" tras el ataque que acabó con la vida del ayatolá que estuvo al mando del régimen de Irán desde 1989.

El sábado, una espesa nube de humo cubrió Teherán en la oscuridad después de que Israel golpeara depósitos de crudo en el primer ataque reportado contra una infraestructura petrolera desde el inicio de la guerra.

Los bombardeos contra Teherán continuaron durante el fin de semana, según reportes de la región y el Ejército israelí, que afirmó que atacó el cuartel general de la fuerza espacial de los Guardianes de la Revolución del régimen de Irán.

Abás Araqchi, canciller del régimen iraní, declaró que debe ser "el pueblo iraní", y no Trump, quien elija a su nuevo líder. "No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos", afirmó Araqchi en el programa 'Meet the Press' de la NBC.

Araqchi también señaló que el mandatario republicano "debería disculparse con la gente de la región y con el pueblo iraní por los asesinatos y la destrucción que han causado".

o

El portavoz de los Guardianes de la Revolución del régimen de Irán, Alí Mohamad Naini, sostuvo por su parte que sus "fuerzas armadas son capaces de continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones".

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del régimen iraní, Ari Larijani, declaró públicamente que Estados Unidos se equivocó al prever una resistencia de corta duración. "Pensaban que sería como en Venezuela: golpearían, tomarían el control y se acabaría", apuntó.

