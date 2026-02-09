Departamento de Guerra revela imágenes de incautación tras larga persecución hasta el océano Índico a buque que "desafió" cuarentena en el Caribe

El Departamento de Guerra reveló este lunes imágenes de una incautación que tuvo lugar tras una larga persecución desde el Caribe hasta el océano Índico a un buque “desafió” la cuarentena en Cuba.

“Durante la noche, fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje en el Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del INDOPACOM (Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos)”, mencionó el Departamento.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el Departamento explicó que el Aquila II operaba “desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe”.

“Huyó, y nosotros lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y localizó este buque desde el Caribe hasta el océano Índico. Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán e impartirán justicia”, mencionó.

Luego el Departamento envió un duro mensaje en el que afirmó que las embarcaciones que incumplan sus condiciones se “quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros”.

“El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la capacidad de desafiar el poder estadounidense en el ámbito marítimo global”, concluyó.

Tras la captura del Nicolás Maduro en una operación militar el mes pasado en Caracas, Estados Unidos ha intensificado su bloqueo a los buques sancionados que viajan hacia y desde el país sudamericano miembro de la OPEP.

El petrolero Suezmax Aquila II zarpó de aguas venezolanas a principios de enero como parte de una flotilla de buques.

Transportaba aproximadamente 700.000 barriles de crudo pesado venezolano con destino a China, según los cronogramas de la petrolera estatal PDVSA. La mayoría de los petroleros de la flotilla han regresado a Venezuela o han sido incautados por Estados Unidos.